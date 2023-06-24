Путин разрешил задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет ч.1 ст. 3.9 КоАП (Административный арест) словами «режима военного положения» перечень причин, по которым предусмотрен административный арест на 15 суток.

Документ также добавляет в КоАП статью 20.51 о нарушении режима военного положения. «Нарушение положений, установленных в соответствии федеральным конституционным законом "О военном положении" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам военного положения, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати суток»,— говорится в тексте поправки.

Определять факт нарушения военного положения будут должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их территориальные органы, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы военного управления, которые обеспечивают режим военного положения, следует из текста закона.

Закон опубликован на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Поздно вечером 23 июне ее основатель Евгений Пригожин распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Президент России Владимир Путин во время выступления с видеообращением признал, что ситуация в Ростове-на-Дону сложная, но пообещал разобраться. Он заявил, что «действия, которые раскалывают наше единство,— это, по сути, отступничество от своего народа», и назвал это «ударом в спину».

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