Лукашенко договорился с Пригожиным об остановке движения ЧВК и деэскалации

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Они шли весь день. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России».

Как сообщает пресс-служба, Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии об остановке движения ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Подготовлен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».

Сам Евгений Пригожин подтвердил, что отдал приказ развернуть марш и «вернутся в полевые лагеря согласно плану». На это, по его словам он решил пойти чтобы избежать кровопролития.

Вчера вечером, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Свой поступок он назвал «Маршем справедливости». После заявлений господина Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции.

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