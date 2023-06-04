«Волга», «Атом», «Патриот»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Представлен ходовой прототип пикапа на базе внедорожника Lada Niva Travel. ГАЗ может начать производство автомобилей под брендом «Волга». У автодилеров возникли проблемы с оформлением документов на новые машины. Начало серийного производства электроавтомобиля «Атом» ожидается во второй половине 2025 года. Производственная линия на заводе «Соллерс» во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с партнерами из Китая. В ЦАР хотят собирать УАЗ «Патриот».

День 466-й. 4 июня. Воскресенье

04.06.2023 15:03

Рост цен на бензин привлек внимание правительства, но участники рынка уверены, что повода для серьезного беспокойства нет. В мае биржевые цены на бензин в России приблизилась к абсолютным максимумам. Стоимость 92-го на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой превысила 53 тыс. руб. за тонну. Цена 95-го в моменте превышала отметку в 62 тыс. руб.

День 465-й. 3 июня. Суббота

03.06.2023 10:02

Максим Соколов, генеральный директор АвтоВАЗа, дал интервью Виктору Лошаку. На вопрос об объеме проищвоодства г-н Соколов ответил: «Полмиллиона в год — это мощность наших сегодняшних конвейерных линий только в Тольятти, и мы можем включить их на полную скорость, но рынок еще не восстановился после прошлогоднего падения, поэтому наш план на этот год, мы его немножко даже может быть скорректируем в сторону увеличения, составляет чуть более 400 тыс. автомобилей».

День 464-й. 2 июня. Пятница

02.06.2023 23:25

В пятницу власти Белгородской области ввели полный запрет на передвижение по дорогам приграничного Шебекинского округа. За час до этого в Шебекино побывал корреспондент “Ъ” Александр Черных.

02.06.2023 22:06

В поселке Михайловка Запорожской области, по предварительным данным, подорвали автомобиль местного предпринимателя Сергея Г., он погиб на месте. В автомашине находились еще три пассажира, об их судьбе не сообщается.

02.06.2023 20:15

На некоторых участках автодорог Шебекинского округа вводится временный запрет на передвижение транспорта, ограничения будут действовать до 30 июня — власти Белгородской области.

02.06.2023 16:45

Автомобильная дорога в Шебекинском городском округе перекрыта из-за обстрелов, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

02.06.2023 16:39

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» представила ходовой прототип пикапа, созданного на базе внедорожника Lada Niva Travel, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нива Пикап»

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы «Нива Пикап»

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

02.06.2023 14:12

Газпромбанк объявляет о получении статуса банка-партнера для выдачи кредитов физическим лицам на приобретение автомобилей «Москвич».

02.06.2023 13:23

Информация о поврежденных опорах Крымского моста является «очередной ложью украинских пропагандистов», заявили «Ъ» в совмине Республики Крым. Накануне в украинских Telegram-каналах начали активно распространять информацию о том, что опоры Крымского моста серьезно повреждены и могут скоро рухнуть.

02.06.2023 11:30

В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли две женщины, которые ехали в этот момент на машине. Еще двое мужчин получили ранения.

День 463-й. 1 июня. Четверг

01.06.2023 22:40

Горьковский автомобильный завод летом 2024 года может начать производство автомобилей под брендом «Волга», ожидает вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. Выпуск может быть организован по примеру с «Москвичом» — с привлечением технологического партнера. «Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени — в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю»,— сказал господин Мантуров журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра цехов Горьковского автомобильного завода

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра цехов Горьковского автомобильного завода

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

01.06.2023 16:56

В Польше заменили первые указатели с надписью «Калининград» на таблички с использованием слова «Крулевец». Всего будет заменено 14 указателей, еще 12 обновят с использованием наклейки.

01.06.2023 14:42

Во второй половине 2025 года ожидается начало серийного производства российского электроавтомобиля «Атом». Об этом сообщил гендиректор «Атома» Игорь Поваразднюк. «Постепенно выходить на серийное производство к середине 2025 года»,— сказал господин Поваразднюк журналистам на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Правительства России Михаил Мишустин за рулем автомобиля «Атом» во время осмотра выставки «ЦИПР – 2023» в рамках проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Правительства России Михаил Мишустин за рулем автомобиля «Атом» во время осмотра выставки «ЦИПР – 2023» в рамках проведения конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

01.06.2023 12:44

У автодилеров возникли проблемы с оформлением документов на новые машины. Как говорят собеседники «Фонтанки», всему виной переход на электронные паспорта транспортных средств. Как отмечают эксперты, проблему могла усугубить недавняя хакерская атака на систему Федеральной таможенной службы. Хуже всего ситуация у компаний из Санкт-Петербурга.И речь идет о китайских брендах Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Возникают трудности и с установкой тревожных кнопок ЭРА-ГЛОНАСС.

01.06.2023 00:51

Правительство постановило вернуть ABS в обязательные требования к выпуску машин с декабря 2023 года.

01.06.2023 00:33

Российский рынок шин в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук. Несмотря на большой парк автомобилей и высокую емкость вторичного рынка, прошедший сезон смены резины прошел со снижающимися ценами. Но цены все же не опустятся до докризисного уровня, уверены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

День 462-й. 31 мая. Среда

31.05.2023 22:06

Дмитрий Стрежнев продал активы автозавода «Урал» менеджменту предприятия. 17 декабря 2022 года предприятие попало под санкции Евросоюза.

31.05.2023 14:46

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ожидает, что иностранные товары, которые РФ импортирует с помощью механизма параллельного импорта, будут постепенно заменены российскими аналогами.

31.05.2023 14:18

При обстреле окраины села Богун-Городо в Борисовском районе Белгородской области один из снарядов попал в автодорогу, осколки зацепили автомобиль и водителя.

31.05.2023 13:59

Москвичи вновь столкнулись с масштабным сбоем в работе сервисов такси. Проблемы с геопозицией начались 30 мая сразу после атаки беспилотников. Из-за этого время ожидания машины резко увеличивалось, а сами таксисты не могли начать или завершить поездки. Аналогичные трудности возникали и в начале мая после взрыва беспилотника над Кремлем. Но теперь география сбоев значительно расширилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

31.05.2023 09:15

Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины, в четырех домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна, повреждены два автомобиля.

31.05.2023 08:17

Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу, есть раненые, повреждены жилые дома, загорелись автомобили.

31.05.2023 05:46

Производственная линия на заводе «Соллерс» во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с партнерами из Китая. Какие именно партнеры подключатся к работе, не уточняется.

31.05.2023 01:16

Страховщики отмечают значительный рост в РФ спроса на страхование от терактов среди корпоративных клиентов. Последние события с массовой атакой беспилотников в Москве только подстегнут интерес, полагают эксперты. На рынке допускают, что в конечном итоге этот вид страхования войдет в число обязательных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции и экстренных служб у жилого дома в Москве, атакованного беспилотным летательным аппаратом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сотрудники полиции и экстренных служб у жилого дома в Москве, атакованного беспилотным летательным аппаратом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

День 461-й. 30мая. Вторник

30.05.2023 12:07

Автодилеры вновь готовятся переписывать ценники на машины, что связано с ослаблением рубля к доллару и евро. Запасы иномарок, завезенных в страну еще по более выгодному курсу, почти закончились. А новые партии, которые только должны поступить в продажу, будут на 15-20% дороже. Это касается всех брендов, но заметнее всего валютные колебания отразятся на европейских марках, а также корейских. Но на фоне проблем с поставками премиальных европейских автомобилей состоятельные клиенты нашли им замену: в последние месяцы сильно вырос спрос на электромобили из Китая.

30.05.2023 00:59

Группа S8 Capital Армена Саркисяна консолидирует все больше шинных активов. Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian, и «Нижнекамскшины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

День 460-й. 29 мая. Понедельник

29.05.2023 20:45

Россиянам стала доступна информация о ДТП с иностранными подержанными машинами. Предполагается, что потенциальные покупатели таких машин с пробегом смогут узнавать их историю в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Испании, Финляндии и Ирландии. По прогнозам участников рынка, это позволит автолюбителям прозрачнее оценивать техническое состояние автомобилей до момента совершения сделки.

29.05.2023 19:39

Польша закрывает с 1 июня движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в распоряжении польского правительства.

29.05.2023 12:41

Около 900 грузовиков застряли в очереди на границе Польши и Белоруссии. Время ожидания превышает 30 часов. За последние сутки погранпункт пересекли не более 600 фур.

29.05.2023 05:27

В ЦАР хотят собирать УАЗ «Патриот», сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. Дипломат отметил, что ЦАР «нужен именно "УАЗ" — не Lada».

«УАЗ "Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги»,— сказал господин Додону-Пунагаза

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

29.05.2023 00:00

Минпромторг планирует кардинально пересмотреть подход к оценке локализации в автопроме. Сейчас ключевые операции, освоенные российскими автозаводами по легковым автомобилям,— это сварка, окраска и штамповка, и их наличие позволяет претендовать на частичную компенсацию утильсбора. Теперь чиновники хотят резко снизить оценку этих операций в расчете локализации, высоко оценив автокомпоненты, часть из которых автопром никогда и не планировал выпускать в РФ. Если подход будет принят, компенсации начнут терять даже модели Lada, считают в отрасли, что приведет к росту цен на автомобили.

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