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Коммерсантъ FM
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Глава Минпромторга: товары параллельного импорта будут постепенно замещены российскими аналогами

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ожидает, что иностранные товары, которые РФ импортирует с помощью механизма параллельного импорта, будут постепенно заменены российскими аналогами. Перечень параллельного импорта уже значительно сократился — с 1300 до 300 позиций, заявил глава Минпромторга.

Параллельный импорт — это допуск завоза утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территории России.

«Этот механизм еще сохраняется, но количество позиций уменьшилось в несколько раз: изначально там было порядка 1300, осталось около 300 позиций. Ну и постепенно он будет снижаться по мере насыщения российского рынка присутствием нашей продукции российского производства»,— сказал господин Мантуров в ходе итоговой коллегии Минпромторга (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года. В сентябре его продлили до конца 2023 года. В список разрешенных к ввозу товаров включили, в частности, электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности. Центробанк говорил, что налаживание параллельного импорта способствует снижению цен. ФАС предлагал распространить режим параллельного импорта на все категории товаров.

Эрдни Кагалтынов

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