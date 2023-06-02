«Волга» поворачивает вспять

Российский авторынок следующим летом может увидеть возрожденную «Волгу». Группа ГАЗ к этому сроку, вероятно, возобновит в Нижегородской области производство легковых автомобилей под некогда популярным брендом, заявил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, работа над новой моделью занимает восемь-девять месяцев, а, кроме того, нужно определиться с технологическим партнером. Кто может им стать? И насколько это реализуемый план? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бренд «Москвич» уже вернулся на российские дороги. Следующие на очереди — «Волга» или «Победа», этого не исключал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК летом 2022 года. Теперь же по одной из советских марок появился конкретный план.

И главное сейчас — найти технологического партнера. По мнению властей, это должна быть российская компания. Но всего за девять месяцев без помощи китайских партнеров справиться вряд ли удастся, считает аналитик в области автопрома Владимир Беспалов:

«Тот же опыт "Москвича" показывает, что менее чем за год они смогли запустить новое производство, найти партнера. Естественно, это крупноузловая сборка. Наверное, локализация на начальном уровне будет очень низкая. Исключать ничего нельзя.

Но логичнее было бы предположить, что на начальном этапе "Волга" как бренд воспринимается в качестве седана, и, наверное, это он и будет, но, возможно, более высокого класса.

Скорее всего, ценник окажется выше 2 млн руб. Но, естественно, все зависит от того, какой это будет автомобиль».

Горьковский автозавод выпускал «Волги» с середины 1950-х. На них ездили в основном чиновники и руководители среднего звена. В начале нулевых рынок пополнили иномарки, и спрос на отечественные машины начал падать. В 2008-м на заводе запустили в серию последнюю на данный момент модель «Волги» — Siber, которая была сделана на базе Chrysler.

Однако популярностью она не пользовалась, и через два года производство свернули окончательно. Возрожденный же автомобиль наверняка найдет своего покупателя, отметил главный редактор журнала «Автопанорама» Станислав Павлов:

«Седаны у нас традиционно любят. И сейчас наблюдается некий дефицит в автомобилях с подобным типом кузова, поэтому, думаю, их будут брать и обычные люди. Нельзя исключать и корпоративные продажи — госструктурам, полиции, например.

И у таксистов такая машина может пользоваться спросом при наличии нормальной сервисной базы и отсутствии проблем с автозапчастями».

По данным издания Der Spiegel, возобновить производство «Волги» предлагал и бывший председатель совета директоров Группы ГАЗ, австрийский бизнесмен Зигфрид Вольф. В начале года он якобы написал письмо Владимиру Путину с планом возрождения российского автопрома, вложения в это он оценил в 60 млрд руб.

Впрочем, за такие деньги вряд ли можно выпускать собственный автомобиль, подчеркнул главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Чтобы сейчас выпускать современную 6-ступенчатую коробку, даже механическую, нужно 6-8 млрд руб. Более того, когда проектируется новый автомобиль, львиную долю комплектующих конструкторы должны брать с полки готовой продукции у поставщиков, начиная с ABS и подушек безопасности и заканчивая блоками управления, амортизаторами, пружинами и так далее. А у нас много чего из необходимого, к сожалению, нет».

Не исключено, что на российские дороги может вернуться и другой продукт Горьковского автозавода — представительская «Чайка». По крайней мере, летом прошлого года площадка подала заявление на регистрацию такого бренда в Роспатент.

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Владимир Расулов