Шины к шинам тянутся

Группа S8 Capital Армена Саркисяна консолидирует все больше шинных активов. Вслед за калужским заводом немецкой Continental, S8 приобрела российского производителя «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле. В результате сделки группа по размерам мощностей войдет в топ-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian, и «Нижнекамскшины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

S8 Capital купила еще один шинный актив — компания закрыла сделку по покупке 100% акций АО «Кордиант», рассказали “Ъ” в холдинге. В периметр сделки вошли две производственные площадки в Ярославле и Омске, на которых располагаются три завода, а также центр НИОКР «Интайр» и центр ремонта оборудования. Сумма сделки не раскрывается.

Неделю назад стало известно, что группа S8 приобрела завод Continental в Калуге и компанию-дистрибутора. В рамках сделки российскому холдингу также отошла одна из марок немецкого шинного концерна — Gislaved (см. “Ъ” от 23 мая). Теперь портфель S8 Capital включает еще и бренды Cordiant, Tunga и Tyrex.

Аналитик Advance Capital Павел Терентьев отмечает, что EBITDA АО «Кордиант» исходя из его последней отчетности может составлять 5,5–6 млрд руб. Оценка компании по EBITDA с использованием среднерыночных мультипликаторов может составлять, таким образом, 16,5–24 млрд руб.

У Continental до 2011 года было СП с «Сибур — Русские шины» на базе площадки в Омске. В декабре 2011 года «Сибур» продала шинный бизнес топ-менеджменту «Сибур — Русские шины». Компания была переименована в «Кордиант».

До сделки АО «Кордиант» принадлежало топ-менеджменту. Мажоритарным акционером являлась Галина Гуринова, супруга Вадима Гуринова, основателя и председателя совета директоров ГК «Сервис-Телеком», сообщили “Ъ” представители бывшего акционера. Представитель Вадима Гуринова отметил, что для обеих сторон сделка носит стратегический характер: «Продажа "Кордиант" позволит сконцентрироваться на развитии башенного бизнеса и других инвестиционных проектах».

«С приобретением АО "Кордиант" уже в самое ближайшее время мы сможем предложить рынку широкую продуктовую линейку легковых, легкогрузовых и грузовых шин: от эконом- до премиум-сегмента»,— говорит управляющий директор многопрофильного холдинга S8 Capital Торстен Шуберт. Он отметил также перспективы «синергии технологий и ноу-хау Continental с наработками инженерно-технической команды R&D центра "Интайр"».

В 2020 году на Cordiant приходилось 9,6% рынка легковых шин, 11,1% рынка легкогрузовых шин, 17,4% цельнометаллокордных грузовых и 31,8% комбинированных грузовых шин, следует из оценки рынка, с которой ознакомился “Ъ”. Собеседник в отрасли отмечает, что с тех пор ситуация изменилась — особенно на фоне нынешнего кризиса. Он говорит, что Cordiant могла нарастить свои доли, при этом подчеркивает, что одновременно на рынке обострилась конкуренция с возросшим импортом из Китая.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что рынок шин в РФ достаточно перспективен — как за счет доступа к искусственному каучуку, так и за счет потенциальной емкости первичного рынка и объемного вторичного сегмента. Кроме того, заключает аналитик, на рынках СНГ будет активизироваться сборка автомобилей, поэтому есть перспективы экспорта.

Мощность бывшего завода Continental — 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Мощность заводов «Кордиант» — 9,7 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые). В S8 Capital мощности Cordiant оценили в около 9 млн шин. Вместе с бывшей площадкой Continental S8 в итоге сконцентрирует мощности в почти 14 млн шин в год. У «Татнефти», купившей завод Nokian, мощности составляют 17,5 млн шин в год, а у бывшего актива «Татнефти» «Нижнекамскшины» — 15 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые), говорит собеседник “Ъ” на рынке. При этом он отмечает, что бывшая площадка Nokian во Всеволожске сейчас явно работает далеко не на полную загрузку (в компании загрузку не комментируют). В S8 сообщали, что по заводу в Калуге в ближайшее время рассчитывают выйти на загрузку мощностей в 80% с нынешних 50%.

Ольга Никитина, Дмитрий Козлов