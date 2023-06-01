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Коммерсантъ FM
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Серийное производство российского электроавтомобиля «Атом» начнется во второй половине 2025 года

Во второй половине 2025 года ожидается начало серийного производства российского электроавтомобиля «Атом». Первый опытный образец должен появиться во втором или третьем квартале 2024-го. Об этом сообщил гендиректор «Атома» Игорь Поваразднюк.

«Постепенно выходить на серийное производство к середине 2025 года»,— сказал господин Поваразднюк журналистам на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (цитата по ТАСС).

По его словам, к октябрю бренд может также подготовить образец автомобиля для проведения испытаний. Сертификационные испытания могут начаться в конце 2023-го.

О создании российского электромобиля стало известно в 2021 году. В ноябре 2022 года сообщалось, что его будут выпускать под брендом «Атом». Первый функциональный прототип представили в Москве в мае 2023-го. Запас хода электроавтомобиля — 500 км. При этом площадка для производства в РФ еще не определена — рассматривается в том числе бывший завод Ford в Набережных Челнах.

Подробнее о производстве электромобилей читайте в материале «"Атом" ждет своего часа».

Олеся Павленко

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