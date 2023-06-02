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Коммерсантъ FM
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Две женщины погибли результате обстрела Шебекинского округа со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сразу несколько населенных пунктов попали под обстрел ВСУ. В результате обстрела автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа погибли две женщины, которые ехали в этот момент на машине. Еще двое мужчин получили ранения. Также артиллерией были нанесены удары по селу Тишанка Волоконовского района и хутору Леоновка Валуйского округа. Там пострадавших нет.

По данным главы региона, ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань. Осколки снарядов попали по ехавшим автомобилям. «В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей»,— написал губернатор в Telegram. Раненых госпитализировали в горбольницу №2 в Белгороде.

Также сегодня, 2 июня, обстрелу подверглось село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, но в двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. В хуторе Леоновка Валуйского округа под обстрел попало зернохранилище сельскохозяйственного предприятия, у которого пострадал фасад.

В Белгородской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В последние недели из-за атак на приграничные районы почти три десятка жителей региона оказались в больнице, повреждения получили десятки зданий. Вчера, 1 июня, Министерство обороны сообщило о срыве попытки вторжения в районе города Шебекино.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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