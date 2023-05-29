Польская таможня замедлила фуры

Около 900 грузовиков застряли в очереди на границе Польши и Белоруссии. Время ожидания превышает 30 часов. За последние сутки погранпункт пересекли не более 600 фур. Варшава ранее объявила, что запретит движение большегрузов с российскими и белорусскими номерами. Документ планируют подписать в понедельник. Вступить в силу ограничение потенциально должно 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Однако уже сейчас сотрудники погранслужбы замедляют процесс, говорит коммерческий директор компании SOTA Logistic Кирилл Латинский:

«Никаких официальных ограничений нет. Мы о них не слышали, это, видимо, какие-то искусственно созданные барьеры. Таможенники стали работать медленнее либо есть такая команда. У нас тоже стоит пара грузовиков в этой очереди. Скорее всего, это какие-то такие внутренние вещи, связанные с пограничным контролем.

Именно для заказчиков перевозок данные потери будут зачисляться сотнями евро, при простое транспортного средства заказчик перевозки оплачивает от €100 до €150 за каждые сутки. Но тут как такового простоя нет — это именно задержка в транзите. В данном случае нести убытки будут именно импортеры. Потому что у кого-то это непрерывное производство, либо это какие-то поставки готовой продукции в рамках уже подписанных контрактов. Убытки у всех разные, они зависят от контрактных обязательств».

Инициатива Польши — ответ на действия Москвы. Госдума 23 мая приняла обращение к правительству, в котором просит отменить транзит польских фур через российскую территорию. Также власти намерены запретить иностранным перевозчикам заправляться по местным розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне Евросоюза.

Логистическим операторам придется проработать маршруты через страны Балтии, отмечает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло. Это, по его расчетам, приведет к увеличению сроков доставки из Европы в Россию минимум на неделю:

«Все перевозчики на российских и белорусских полуприцепах стараются как можно быстрее выехать из Европы. И, естественно, это создает ажиотажную ситуацию уже непосредственно на границе, которая всю эту неделю уже работала не очень хорошо с польской стороны. Оформление одной машины затягивалось на несколько часов.

Скорость прохождения составляла 10-15% от нормативной. Стоят все те, кто еще продолжает работать с Евросоюзом. Ставки фрахтов в моменте могут вырасти в 2-2,5 раза от текущих. Скорее всего, срок перевозки из ЕС вырастет в среднем на неделю. Будут задействованы запасные варианты перецепки непосредственно уже в России, не в Белоруссии. То есть с пересечением границы прибалтийских стран издержки естественным образом переложатся на клиентов, которые будут перекладывать их на потребителей».

Запрет на проезд польских фур через Россию обойдется Варшаве в €8,5 млрд. Такие подсчеты приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Дарья Фоменко