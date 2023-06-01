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Коммерсантъ FM
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Мантуров анонсировал возобновление производства «Волги» с лета 2024 года

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) летом 2024 года может начать производство автомобилей под брендом «Волга», ожидает вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров. Выпуск может быть организован по примеру с «Москвичом» — с привлечением технологического партнера.

Михаил Мишустин (слева) и Денис Мантуров (справа)

Михаил Мишустин (слева) и Денис Мантуров (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин (слева) и Денис Мантуров (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени — в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю»,— сказал господин Мантуров журналистам (цитата по «РИА Новости»).

ГАЗ, расположенный в Нижнем Новгороде (Горький с 1932 по 1990 год), выпускал автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» с 1946 по 1958 год, «Волгу» — с 1956 года. В 2008 году была попытка начать серийный выпуск Volga Siber, но производство свернули из-за низкого спроса.

Господин Мантуров в июне 2022 года уже сообщал о планах возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа». По информации немецких СМИ, австрийский бизнесмен, член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф в январе 2023 года предлагал президенту Владимиру Путину возродить производство машин этих марок. Производство «Москвича» возобновили на бывшем заводе Renault в Москве, он является вариантом китайского JAC JS4.

О том, как чиновников пытались приобщить к российскому автопрому,— в материале «Ъ» «Дай-ка я их всех заставлю на "Волгах" ездить».

Леонид Уварчев

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