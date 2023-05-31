Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, «насчитали два прилета», никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Следующая фотография 1 / 4 Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины. Фото: Телеграм-канал Романа Старовойта

Из-за обстрелов повреждены линии электропередачи, и на некоторых улицах нет света. Как уточнил господин Старовойт, ремонтные бригады приступят к восстановлению, когда это будет безопасно.

«На улице Фрунзе в четырех домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены два автомобиля»,— написал он в Telegram.

В Курской области введен высокий уровень террористической опасности, а также средний уровень реагирования, в рамках которого был усилен пропускной режим на приграничных территориях. Добровольные дружины в регионе дежурят круглосуточно. 27 мая в регионе погиб строитель в результате минометного обстрела. 28 мая получил контузию строитель, выполнявший работы на защитной линии вдоль госграницы.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер