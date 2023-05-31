Пулы против беспилотников

Страховщики отмечают значительный рост в РФ спроса на страхование от терактов среди корпоративных клиентов. Последние события с массовой атакой беспилотников в Москве только подстегнут интерес, полагают эксперты. Основной спрос предъявляют промышленные компании, тогда как граждане полагаются на помощь государства. На рынке допускают, что в конечном итоге этот вид страхования войдет в число обязательных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Спрос на страхование имущества от терактов среди промышленных компаний вырос, сообщил 30 мая «РИА Новости» председатель наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового пула Александр Гульченко. Массового интереса к таким продуктам у граждан пока нет, уточнил он. По данным Минобороны, в это утро Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Позже Следственный комитет РФ заявил, что возбуждено уголовное дело о теракте.

Российский антитеррористический страховой пул работает с 2001 года. Он учрежден для удовлетворения потребностей в перестраховании рисков «терроризм» и «диверсия». В пуле участвуют 22 страховые компании, среди которых крупные участники рынка — «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», ВСК. Общая емкость пула составила 18,6 млрд руб.

По оценкам гендиректора страхового брокера «Союз Страхование» Олега Ханина, с февраля 2022 года спрос корпоративных клиентов на услуги страхования от терактов увеличился на 36%. Независимый эксперт Андрей Бархота говорит о росте на 30–50%. У корпоративных клиентов, регулярно пролонгирующих договоры страхования, рост спроса составляет 5–10% в «спокойных» областях и до 50–75% — в приграничных, уточнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«На ситуацию влияют как общая обстановка, так и реальные события не только в приграничных областях, но уже и в Москве. В какой-то степени сказывается информация о больших пожарах, которые тоже могут быть вызваны умышленными поджогами или терактами. Есть и печальный факт — желание застраховать непродающееся имущество и надеяться на страховое возмещение»,— поясняет господин Цыганов.

Спрос сконцентрирован у корпоративных клиентов, относящихся к промышленному кластеру, что объективно обусловлено крупными материальными потерями в случае терактов и диверсий на производственных и промышленных объектах. «Нельзя не отметить, что убытки по соответствующим страховым случаям хорошо урегулируются, а тарифы пока еще не выросли слишком сильно»,— поясняет господин Бархота.

Спрос на подобное страхование среди граждан невелик, что обусловлено «отсутствием релевантных историй по абсорбции рисков и сохраняющейся уверенностью, что рост террористической опасности — временное явление», отмечает эксперт. Граждане во многом полагаются на помощь и ответственность государства, в то время как предприниматели и менеджмент предприятий понимают, что на помощь можно надеяться, но застраховаться часто эффективнее, добавляет господин Цыганов.

По словам экспертов, спрос на страхование от террористических актов будет расти. Учитывая динамику последнего месяца, «мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса, особенно в приграничных Белгородской и Ростовской областях», отмечает господин Ханин. При этом господин Гульченко подчеркнул, что это добровольный вид страхования, однако российские законодатели уже поднимали вопрос о переводе его в разряд обязательного.

Юлия Пославская