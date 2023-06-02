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Коммерсантъ FM
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обновлено 22:12

Рогов сообщил о гибели предпринимателя в Михайловке в результате подрыва автомобиля

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре поселка Михайловка Запорожской области был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю. Он погиб на месте. В автомобиле также находились три пассажира, об их состоянии господин Рогов не упомянул.

«По предварительной информации, был подорван автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г.»,— написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Случившееся он назвал террористическим актом.

Позднее Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале также сообщил о подрыве автомобиля. По его словам, в автомобиле находился местный бизнесмен и владелец кафе «Гетьман» Сергей Дидоводюк.

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