В Москве сделали пикап на базе Lada Niva Travel

Компания «Альфа Автоматив Техноложиз» представила ходовой прототип пикапа, созданного на базе внедорожника Lada Niva Travel, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нива Пикап»

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы «Нива Пикап»

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

«В мае 2023 года на заводе завершили разработку и создание ходового макетного образца отечественного автомобиля высокой проходимости. Этого удалось достичь, основываясь на глубокой модернизации серийной модели Niva Travel. Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов, — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. — Такой автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства. По предварительным оценкам, потребность в выпуске автомобилей данного типа составляет до четырех тысяч единиц в год».

Как подчеркнул генеральный директор «Альфа Автоматив Техноложиз» Зоригто Саханов, проект «Нива Пикап» не связан с «АвтоВАЗом» и для запуска в производство потребует одобрения российского автопроизводителя. Для серийного производства новой модификации необходима разработка более 40% кузовных деталей, которые у пикапа отличаются от внедорожника.

О технических доработках пикапа не сообщается — вероятно, «Нива Пикап» не отличается от прочих версий внедорожника Lada Niva Travel и оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.

Максим Вершинин

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