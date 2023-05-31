Завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнерами из Китая

Производственная линия на заводе «Соллерс» во Владивостоке будет запущена в 2023 году совместно с партнерами из Китая. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая в заксобрании с отчетом о работе правительства в 2022 году.

«На заводе "Соллерс" с китайскими партнерами в текущем году планируется запуск новой линии»,— сказал губернатор во время выступления, его слова приводит «Прайм». Какие именно партнеры подключаться к работе, он не уточнил.

Ранее Mazda и «Соллерс» выпускали на заводе во Владивостоке автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работу предприятия приостановили на неопределенный срок в 2022 году.

В ноябре замгендиректора «Соллерс» Зоя Каика сообщила, что компания планирует начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. Отраслевые СМИ прошлым летом сообщали, что завод во Владивостоке посещали делегации из Китая.

В конце года «Соллерс» выкупила долю Mazda. Возобновить работу планируется в третьем квартале 2023 года.

Анастасия Ларина