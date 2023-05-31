В Белгородской области осколки снаряда ранили ехавшего по дороге мужчину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении человека в Борисовском районе при обстреле окраины села Богун-Городок. Один из снарядов попал в автодорогу, осколки зацепили автомобиль и водителя.

«В больницу пострадавшего доставили проезжающие мимо люди. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. У парня ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию»,— написал чиновник в Telegram-канале.

Ранее сегодня, 31 мая, ранения в результате обстрела получили жители соседней Курской области.

В Белгородской области из-за обстрелов приграничных территорий действует средний уровень реагирования и желтый уровень террористической опасности. В последнее время артналеты участились. Вчера, 30 мая, один из снарядов попал в пункт временного размещения жителей приграничных районов. В результате погиб мужчина, четыре человека получили ранения.

Сергей Толмачев, Воронеж