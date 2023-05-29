Все сваренное непосильным трудом

Минпромторг планирует кардинально пересмотреть подход к оценке локализации в автопроме. Сейчас ключевые операции, освоенные российскими автозаводами по легковым автомобилям,— это сварка, окраска и штамповка, и их наличие позволяет претендовать на частичную компенсацию утильсбора. Теперь чиновники хотят резко снизить оценку этих операций в расчете локализации, высоко оценив автокомпоненты, часть из которых автопром никогда и не планировал выпускать в РФ. Если подход будет принят, компенсации начнут терять даже модели Lada, считают в отрасли, что приведет к росту цен на автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил изменения в 719-е постановление о локализации для автопрома, которые предполагают пересмотр количества баллов, начисляемых за производство в РФ компонентов или выполнение определенных операций.

Проект, как рассказывают собеседники “Ъ”, предполагает резкое снижение баллов за технологические операции, в том числе за сварку, окраску и штамповку.

Высвободившиеся баллы станут начислять за локализацию других операций и компонентов (вплоть до расходных материалов), которые в РФ сейчас не производятся.

Локализация сварки, окраски и штамповки уже потребовала больших инвестиций со стороны автоконцернов, говорят собеседники “Ъ”. Сварка и окраска (за них в нынешней редакции дают 900 баллов) в легковом сегменте были минимальными требованиями, которые до 2020 года позволяли автоконцернам заключать с правительством специнвестконтракты и получать полную компенсацию утильсбора. Сейчас компенсации зависят от уровня локализации — с 2023 года для полной компенсации утильсбора производителю в легковом сегменте нужно набрать 2,5 тыс. баллов, что подразумевает весьма высокий уровень локализации. Если новый подход одобрят, планка продолжит расти, и, как говорит источник “Ъ”, целевой уровень превысит даже степень локализации базовых отечественных моделей, включая Lada. Источники “Ъ” в автопроме полагают, что затраты на дополнительную локализацию приведут к росту стоимости автомобилей.

По новым правилам сварка, окраска, штамповка и ряд уже локализованных компонентов станут давать на 1,7 тыс. баллов меньше, говорят собеседники “Ъ”. Аналогичная цифра приводится в письме Объединения автопроизводителей России (ОАР) в адрес вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова (есть у “Ъ”). По словам собеседника “Ъ”, новые правила заберут у текущих легковых моделей 1,3–1,5 тыс. баллов локализации.

В письме ОАР говорится, что этот подход обесценивает ранее сделанные инвестиции, а также потенциально уравняет продукцию заводов РФ с импортом, так как, например, осложнит для нее доступ к госзакупкам и снизит размер компенсации утильсбора.

«Пересмотр и резкое снижение баллов на технологии, которые составляют существенную часть уровня локализации и находятся непосредственно в периметре деятельности самих автозаводов, подорвет экономику всех реализуемых в настоящее время инвестпроектов, а главное, резко снизит инвестиционное доверие индустрии», отмечается в письме. Перераспределение баллов в пользу отсутствующих в России технологий выглядит как «попытка полностью переложить проблему развития российской компонентной базы» на автопром без дополнительного финансирования и «в условиях лишения части компенсируемого утилизационного сбора». Сейчас Минпромторг параллельно готовит новое повышение утильсбора.

В качестве реакции на обращение ОАР, по словам собеседника “Ъ”, Минпромторг пока предусмотрел только отсрочку вступления новых требований. При этом в отрасли ждут опубликования заключительного проекта. В Минпромторге “Ъ” сказали, что соответствующий пакет поправок к механизму балльной оценки обсуждается совместно с отраслевым сообществом «в целях создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих». Но пока рано говорить об окончательно сформированной и утвержденной позиции, заключили там.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что стратегически задача получить все компетенции, для того чтобы производить автомобили при любых условиях, правильная, но вопрос в том, как она будет реализована. Во-первых, должен быть переходный период с четким пониманием условий и сроков со стороны инвесторов, во-вторых, нужна дополнительная поддержка государства, продолжает он. Эксперт подчеркивает, что есть комплектующие, для экономически эффективного производства которых рынок РФ слишком мал, поэтому нужно достигнуть компромисса по объемам выпуска и предусмотреть соответствующие субсидии.

Ольга Никитина