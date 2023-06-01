Автодилерам не хватает кнопок

У автодилеров возникли проблемы с оформлением документов на новые машины. С апреля сроки выдачи паспортов транспортных средств сильно увеличились, и хуже всего ситуация у компаний из Санкт-Петербурга. По данным издания «Фонтанка», как минимум у пяти салонов на складах скопились сотни новых предоплаченных машин. Но из-за того, что документы на них не оформлены, компании не могут выдать их клиентам. Возникают трудности и с установкой тревожных кнопок ЭРА-ГЛОНАСС. С чем это связано? И может ли затронуть всю страну? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как говорят собеседники «Фонтанки», всему виной переход на электронные паспорта транспортных средств. Когда импортеры получали бумажные документы на машины, задержек не было. А последние полгода ПТС приходится ждать иногда до месяца. Сейчас некоторые клиенты дилерских центров из Санкт-Петербурга не могут забрать предоплаченные машины уже два месяца. И речь идет о китайских брендах Changan, Haval, Chery, Omoda, Exeed. Это подтверждает и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов. По его словам, проблема техническая. Но пострадать из-за этого могут все участники рынка, предостерегает собеседник “Ъ FM”:

«Эта проблема касается, естественно, не только Санкт-Петербурга, а в принципе всей дилерской системы России, поскольку у нас один импортер на всю страну для конкретной марки. Первопричиной в основном является задержка в выгрузке данных в систему электронного паспорта транспортного средства об оплате утильсбора. Из-за этого ПТС невозможно переоформить уже на нового владельца. Поэтому дилеры, получив автомобиль на склад, продать его не могут. Снижается объем сделок, нарушаются и обязательства перед клиентами, общая выручка компании тоже снижается, то есть страдают все».

Как отмечают эксперты, проблему могла усугубить недавняя хакерская атака на систему Федеральной таможенной службы. В начале апреля на несколько дней полностью приостановился импорт всех товаров. И теперь таможенники могут не справляться из-за накопившихся грузов от чего и происходят задержки. Особенно в условиях растущих объемов поставок китайских автомобилей в Россию. При этом как правило отгрузки бывают неравномерными, поясняет генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров:

«Поставки бывают неравномерными, особенно если автомобили завозят морем — непогода, бури и штормы. Грубо говоря, машины с начала месяца идут единичными объемами, а потом с середины месяца начинаются большие поступления. Может быть, какие-то задержки с формированием ПТС с этим и связаны — все зависит от таможни, от загрузки. Я работаю с тремя китайскими брендами, и ни по одному из них серьезных проблем нет. Объемы поставок машин увеличиваются. Если сравнить с осенью 2022 года — на 20-25%».

Другие собеседники “Ъ FM” также говорят, что пока проблем с оформлением паспортов на новые автомобили не испытывают. В РОАД заявляют, что это может быть связано с тем, что они сотрудничают с более опытными декларантами, которые умеют решать проблемы с задержками. Но вот с чем в последнее время бывают трудности, так это с установкой тревожных кнопок системы ЭРА-ГЛОНАСС. С этим столкнулся соучредитель автосалона «Долавто» Сергей Климов:

«Есть проблемы с установкой системы ГЛОНАСС на некоторые китайские автомобили. Многие компании, например Major, устанавливают систему сами, и не только для своих авто. Тревожных кнопок не хватает, заказов много, установить их иногда физически не успевают. Мы минимум месяц ждем две машины бренда FAW как раз от Major. Сначала не могли понять, почему их нам не везут, а когда поинтересовались, выяснилось, что машины просто без кнопок».

В совокупности эти факторы могут привести к локальному дефициту новых автомобилей уже сейчас, говорят собеседники “Ъ FM”. А по их данным, нынешние объемы поставок машин пока сильно отстают от уровня спроса.

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