Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость бензина обратила на себя внимание

Что происходит с биржевыми и розничными ценами на топливо

Рост цен на бензин привлек внимание правительства, но участники рынка уверены, что повода для серьезного беспокойства нет. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил обеспечить равномерные продажи топлива на бирже для покрытия спроса на внутреннем рынке, включая независимые АЗС. В мае биржевые цены на бензин в России приблизилась к абсолютным максимумам. Стоимость 92-го на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой превысила 53 тыс. руб. за тонну. Цена 95-го в моменте превышала отметку в 62 тыс. руб.

Фото: Виктор Поляков, Коммерсантъ

Фото: Виктор Поляков, Коммерсантъ

Котировки растут с середины апреля: на фоне начала ремонта на нефтеперерабатывающих заводах снизился объем продаж, кроме того, Минфин предлагал снизить демпфер вдвое с июля.

Скачок цен подстегнули и сообщения о возможном запрете на экспорт бензина, напомнил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник:

«Свою роль сыграли и заявления властей о том, что будет меняться демпфер. Кроме того, ремонт заводов повлиял на ситуацию, так что в целом в оптовом звене возник определенный ажиотаж. Также сейчас идет посевная кампания, эта составляющая тоже важная. И спрос со стороны обычных автомобилистов растет, естественно, ведь начался летний сезон.

Как НПЗ ушли на ремонт

Как НПЗ ушли на ремонт

Спекулятивные настроения подогрели и слухи о том, что будет введен запрет на экспорт бензина и дизеля. Такая мера действительно предполагается, но она не будет тотальной, а может распространиться на определенные объемы.

Между тем Росстат фиксировал в последнюю отчетную неделю по маю рост бензина в розничном звене практически в 70 субъектах России, но он незначительный.

С другой стороны, регуляторы предпринимают меры, и резервов достаточно, так что я не вижу здесь проблемы.

По итогам года мы, наверное, уложимся в рамки инфляции. В прошлом, кстати, это произошло с большим запасом».

Для стабилизации цен профильные ведомства предложили правительству поднять нормативы торговли топливом на бирже. Речь об объеме, который нефтяники должны продавать оптом, а не через прямые двусторонние контракты. Такой подход, как ожидают власти, должен сделать ценообразование более прозрачным.

Вместе с тем, по данным СМИ, ФАС предлагает поднять норматив для бензина с 12% до 15%, для дизеля — с 8,5% до 10,5%. У Минэкономразвития план схожий, но для дизеля там предлагают планку в 11,5%, сообщали «Известия» и «Интерфакс». Как отмечается, из-за роста котировок страдают оптовые покупатели, например, небольшие сети АЗС.

Как цены на бензин обновляют рекорды на бирже

Как цены на бензин обновляют рекорды на бирже

В прошлом году нормативы уже повышали на 1%, но сейчас столь несущественные изменения вряд ли будут эффективны, отметил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов:

«Обычно у нас такие заявления заканчиваются корректировками на 0,5-1%. Мы считаем, что этого недостаточно, нормативы должны быть, по крайней мере, вдвое увеличены. Или, например, можно в период высокого спроса иметь увеличенный показатель, в остальное время — низкий, чтобы не было такой волатильности, которую мы наблюдаем. На розничную цену это не может повлиять сразу же.

Например, если увеличивается даже вдвое биржевая цена по 92-му бензину с 20 тыс. руб. на тонну до 40 тыс. руб., а при этом его стоимость на заправке составляет 47 руб., то у вас очень большой запас прочности по маржинальности. Просто разница между оптовой ценой как вначале, так и впоследствии, очень большая.

Я до сих пор считаю, что по всем видам топлива эта разница остается. 95-й бензин подбирается к значениям, которые уже вызывают озабоченность. Кроме того, не нужно забывать, что все АЗС так или иначе создают запасы. Соответственно, вы можете бензин различной маркировки и дизельное топливо покупать тогда, когда их стоимость ниже. И последнее — если крупные нефтяные компании не будут повышать цены, то и независимая розница этого делать не станет».

Если темпы роста биржевых цен сохранятся до конца года, бизнес независимых АЗС может сильно пострадать, заметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша:

К чему приведет инициатива Минэнерго в отношении топлива

К чему приведет инициатива Минэнерго в отношении топлива

«Во-первых, речь шла о том, что необходимо увеличить объем продаж на бирже. Во-вторых, одной из рекомендаций Минэнерго было снизить экспорт. И вот с этим пока не справляются. Между тем по дизелю все достаточно стабильно. Введение норматива может помочь, но, честно говоря, правительство против его увеличения. У нас и сейчас целый ряд заводов продает существенно больше.

Нужно, чтобы оптовые и розничные цены росли в пределах инфляции. К сожалению, первые это делают более высокими темпами с соответствующим результатом для независимых игроков. Да, 2022-й позволил скомпенсировать те убытки, которые возникли годом ранее, и даже какие-то деньги остались для инвестиций, для развития.

На сегодняшний день пока все нормально, но, если рост цен продолжится, то мы столкнемся с негативными последствиями для независимой розницы.

Для потребителя все будет нормально, потому что все-таки конкуренция сдерживает рост цен».

О том, что российское правительство допускает введение запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива, изначально писал Reuters. В Минэнерго незадолго до этого заверили, что перед сезоном ремонтов на НПЗ компании создали запасы бензина в объеме 1,9 млн тонн и «этого достаточно».

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что предложат ограничить экспорт бензина и дизеля в зависимости от ситуации на внутреннем рынке.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...