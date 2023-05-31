Таксисты разворачивают карты

Москвичи вновь столкнулись с масштабным сбоем в работе сервисов такси. Проблемы с геопозицией начались 30 мая сразу после атаки беспилотников. Из-за этого время ожидания машины резко увеличивалось, а сами таксисты не могли начать или завершить поездки, рассказали собеседники “Ъ FM”. Аналогичные трудности возникали и в начале мая после взрыва беспилотника над Кремлем. Но теперь география сбоев значительно расширилась. Сервисы такси и каршеринга даже выпустили специальные памятки для клиентов, а водителям советуют доставать бумажные карты. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С начала мая некорректную работу системы GPS москвичи фиксировали в основном в районе Садового кольца. Сбой затронул все сервисы. Навигатор некорректно определял местоположение пользователя, а шеринговые сервисы показывали, что самокаты или машины якобы находятся, например, в реке. После 9-ого мая ситуация немного улучшилась, хотя неточности с определением местоположения периодически возникали в центре. Но после атаки беспилотников, которая произошла утром во вторник, проблемы начались даже в Новой Москве. С ними столкнулась местная жительница Елизавета, которая почти час ждала машину в районе Коммунарки:

«Туда в принципе тяжело вызвать такси. Время подачи обычно составляет 10-15 минут. В какой-то момент ты пытаешься вызвать машину, но, видя высокую цену, думаешь, что надо подождать, и стоимость поездки снизится. Но она начинает, наоборот, подниматься. Сначала 1,5 тыс. руб., потом 1,6 тыс. руб. и так далее. И до 2 тыс. руб. может дойти. В итоге такси приходится вызывать уже за любую цену, а оно просто не заказывается. Приходится ждать иногда и целый час. Водители часто сбиваются с пути, некоторых поблизости нет, хотя такого не может быть, такси-то почти везде ходят».

Проблему подтвердили и опрошенные “Ъ FM” таксисты. Они говорят, что со вторника вновь стало сложно принимать заказы. На этом фоне общественники призывают водителей держать при себе бумажные карты. А бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что они и вовсе обязаны зазубрить все маршруты наизусть. Таксист Далер говорит, что у него уже давно в бардачке лежит карта. Но по его словам, проблема заключается не в том, что водители не умеют ездить без навигаторов:

«Приходит заказ, водитель видит, откуда клиент, и начинает движение. Курсор навигатора при этом стоит на месте, а иной раз даже маршрут не прокладывается. Когда таксист забирает пассажира, не определяется путь до точки назначения. Чаще всего такое происходит на Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе, очень много жалоб поступает из "Москва-Сити". Для себя я понял, что чем дальше в лес, тем больше дров, поэтому карта у меня в бардачке, и все нормально».

На этот случай в «Яндексе» стали с помощью алгоритмов корректировать маршруты в приложениях таксистов, чтобы отклонение от пункта назначения было минимальным. Пассажиров также предупреждают: если иконка автомобиля не двигается, то пользователю сообщат о проблемах с геопозицией, и в этом случае лучше созвониться с водителем, говорят в компании. Сервисы каршеринга тоже страхуются. Как сообщила представитель «Ситидрайв», при необходимости клиенты смогут вручную вводить номер нужного автомобиля:

«В "Ситидрайве" запустилась новая опция. Теперь пользователи могут найти автомобиль каршеринга по госномеру и забронировать его. Это пригодится, если машина не отображается на карте, но находится рядом. Для того чтобы опция заработала, необходимо обновить приложение».

Как долго продлится сбой в этот раз, неизвестно. Примечательно, что о проблемах с определением местоположения пользователи шеринговых сервисов и такси сообщали еще и 29 мая. С чем это было связано, также неизвестно.

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