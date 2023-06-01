В Польше на дорожных указателях начали менять Калининград на Крулевец

В Польше заменили первые указатели с надписью «Калининград» на таблички с использованием слова «Крулевец». Всего будет заменено 14 указателей, еще 12 обновят с использованием наклейки. В общей сложности на замену потратят около 60 тыс. злотых (свыше $14 тыс.).

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Работы проводятся в Варминьско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью, сообщила генеральная дирекция национальных дорог и автострад.

Глава пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков назвал решение дорожных структур «фантазиями». «Это выглядит примерно как если бы они на трассе, ведущей в Калининград, повесили указатель на Нарнию»,— сказал он ТАСС.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала сменить название Калининграда на Крулевец 9 мая. Структура посчитала, что Калининград «известен в Польше под традиционным названием Кёнигсберг», а «нынешнее русское название этого города — искусственное, не связанное ни с городом, ни с районом». В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе Российской Федерации».

Об отношениях между странами — в материале «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Леонид Уварчев