На части дорог Шебекинского городского округа запретили движение

На некоторых участках дорог в Шебекинском городском округе Белгородской области ввели запрет на передвижение транспорта, сообщает Telegram-канал администрации региона. Указано, что мера предпринята «для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах». Ограничения вводятся до 30 июня.

Движение, а также стоянка автотранспорта, запрещается на следующих дорогах:

Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);

Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);

Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);

Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

Власти сообщают, что автобусы, ранее следовавшие через Шебекино, будут ездить через Новый Оскол и Волоконовку.

В связи с ограничениями движения транспорта, автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку. Перевозчикам, которые оформили разрешения на движение крупногабаритных или тяжеловесных грузов по указанным участкам дорог, рекомендовано оформить новые документы для объезда. С 3 июня в округе также будет приостановлено движение поездов.

Накануне, 1 июня, в Шебекино зафиксировали самое большое число (850) прилетов снарядов с начала обстрелов. В тот же день в результате обстрела участка дороги в поселке Маслова Пристань в Шебекинском городском округе погибли два человека. Последние двое суток жители массово покидают 40-тысячный город: эвакуировано как минимум 2,5 тыс. человек.

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