Правительство постановило вернуть ABS в обязательные требования к выпуску машин с декабря 2023 года

Правительство приняло решение постепенно возвращать технический регламент в автопроме до 1 февраля 2024 года. Действующие смягчения будут отменять постепенно. В частности, с декабря этого года установка ABS вернется в обязательные требования к выпуску автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учетом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами»,— сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Согласно постановлению правительства, срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года. При этом юрлица и индивидуальные предприниматели продолжат подключаться к системе «Эра-Глонасс». Кроме того, уже с 1 июня 2023 года выпускаемые в России машины должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2».

Правительство упростило техрегламент для выпуска автомобилей 16 мая 2022 года. В частности, было разрешено выпускать в России автомобили стандарта «Евро-0» (автомобили с выхлопом по нормативам 1988 года), а также автомобили без ABS и подушек безопасности. Меры были разрешительными.

Анастасия Ларина