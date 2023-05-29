Посол: в ЦАР хотят собирать УАЗ «Патриот»

В Центральноафриканской Республике хотят собирать УАЗ «Патриот», сообщил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза. Он не уточнил, хотят ли этого российские инвесторы или представители африканской республики. Дипломат отметил, что ЦАР «нужен именно "УАЗ" — не Lada».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза

Фото: Пресс-служба Президента России Посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза

Фото: Пресс-служба Президента России

«УАЗ "Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги»,— сказал господин Додону-Пунагаза «Известиям».

Посол рассказал о планах по сборке УАЗ «Патриот» в ЦАР, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе недавнего визита в республику делегации по линии БРИКС. Дипломат рассказал, что обсуждалось строительство инфраструктуры, в том числе возведение железной дороги и обычных дорог, а также строительство домов. «Там очень много проектов. После того как они вернулись, уже два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строительству заводов и фабрик»,— сказал господин Додону-Пунагаза.

О планах по маркам УАЗ — в интервью председателя совета директоров «Соллерс» Адиля Ширинова «Ъ» «"Взойдет ли солнце завтра утром, я не знаю"».

Леонид Уварчев