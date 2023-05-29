Авто с пробегом покажут историю

Россиянам стала доступна информация о ДТП с иностранными подержанными машинами. Сервис «Автотека» начал проверять участие представленных на рынке автомобилей в заграничных аварийных аукционах. Предполагается, что потенциальные покупатели таких машин с пробегом смогут узнавать их историю в США, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах, Канаде, Испании, Финляндии и Ирландии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам участников рынка, это позволит автолюбителям прозрачнее оценивать техническое состояние автомобилей до момента совершения сделки. Но как именно это возможно? И чем грозит участие машин в зарубежных аварийных аукционах? “Ъ FM” задал эти вопросы эксперту по подбору автомобилей Артуру Бруме:

«Наши белорусские друзья давно ездят на машинах, привозимых из Америки. Это тот случай, когда можно купить побывавший в ДТП автомобиль по цене гораздо ниже рынка. Чаще всего в таких машинах при аварии сработали подушки безопасности, но повреждения оказались незначительные. Перекупщики, которые занимаются восстановлением, очень любят такие авто. Они не уточняют его историю, так как видят минимум крашеных элементов. Что касается безопасности эксплуатации, вопрос очень неоднозначный: не все машины получают глобальные повреждения, и многие удается восстановить достаточно качественно.

При этом есть разные варианты развития событий. Первый — машина берется под себя с минимальными повреждениями, восстанавливается оригинальными запчастями. Все это делается иногда даже на месте, в России. Часть авто везется в Грузию и восстанавливается там, либо с грузинской территории попадает в соседнюю Армению и также ремонтируется. Характерная черта восстановительного ремонта в этих двух странах — достаточно низкое качество малярных и арматурных работ. Кузовные панели ставят с перекосами, и никто особо не заморачивается с выравниванием зазоров, новые подушки безопасности в большинстве случаев не устанавливают, как и ремни».

По данным «Автостата», импорт автомобилей с пробегом с января по апрель 2023 года вырос более чем втрое год к году. В страну ввезли свыше 141 тыс. подержанных машин. Если среди них оказались автомобили с зарубежных аварийных аукционов, то дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, по какой схеме приобретали машину, говорит адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Человек может пригнать машину из-за рубежа для себя, и тогда он вряд ли сможет здесь предъявить претензии по поводу ее качества. Если же он покупает авто через некую посредническую фирму, которых сейчас довольно много, эта компания обязана довести до сведения покупателя информацию обо всех недостатках, сложностях с эксплуатацией и так далее.

Если он не уведомил о том, что машина битая, это может быть основанием для претензии. Правда, здесь нужно подумать о том, как такое фиксировать. Если покупатель найдет информацию на каком-то сайте, что авто побывало в ДТП, ее надо будет подтверждать, потому что сведения на официально сайте — это одно. Если это ресурс, который помогает в подборе авто, на каком-то основании сообщает его историю, нужно подумать об ответственности для него. Может быть, какие-то машины на таких сайтах будут указаны как бывшие в ДТП, чтобы конкуренты этих компаний-продавцов могли получить клиентов».

Россияне тем временем в апреле потратили почти 500 млрд руб. на автомобили с пробегом. По данным «Открытие Авто», это на 64% больше, чем в апреле 2022 года. При этом за месяц в стране купили почти 500 тыс. подержанных машин.

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Владимир Расулов