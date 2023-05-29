Польша с 1 июня закрывает границу для грузовиков России и Белоруссии

Польша закрывает с 1 июня движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом говорится в распоряжении польского правительства.

«С полуночи 1 июня будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или РФ»,— говорится в тексте документа (перевод ТАСС).

Закрыть границу для грузовиков из России и Белоруссии предложило МВД Польши. Польские СМИ писали, что эта мера станет ответом на предложение депутатов Госдумы заблокировать движение польских грузовиков в РФ.

Сегодня, 29 мая, Варшава ввела ограничения против 365 граждан Белоруссии, а также заморозила активы 15 россиян и одного белоруса. В список, в том числе, вошли 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 силовиков, 23 представителя белорусских госСМИ, 24 спортсмена.

Российско-польские отношения обострились после того, как 29 апреля власти Польши изъяли здание русскоязычной школы при посольстве РФ.

О том, какие меры против польских автоперевозчиков готовят в РФ, читайте в публикации «Ъ» «Еще фура не згинела».