Машины дешево переобулись

Российский рынок шин в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук. Основная часть по-прежнему приходится на легковые шины, при этом доля их розничных продаж растет. Несмотря на большой парк автомобилей и высокую емкость вторичного рынка, прошедший сезон смены резины прошел со снижающимися ценами — это отмечают как оператор системы маркировки, так и маркетплейсы. Но цены все же не опустятся до докризисного уровня, уверены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рынок шин всех категорий в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), созданного совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Сегмент легковых шин традиционно составил основной объем в продажах (7,7 млн штук), причем в рознице продажи резины для легковых автомобилей даже незначительно выросли в начале года — на 7,5%, до 3,5 млн штук.

Всего на рынок за январь—март поступило 18,2 млн шин, что на 14,2% меньше, чем годом ранее, из которых 8,9 млн штук (48,8%) приходится на локальный выпуск. Объем ввоза сократился на 12,8%, до 8,2 млн шин. Отметим, в конце февраля — марте 2022 года российские заводы иностранных производителей шин начали приостанавливать выпуск или сокращать его, и пока ни одно предприятие не вышло на докризисные уровни выпуска.

Средние цены снизились во всех сегментах по сравнению с первым кварталом прошлого года, за исключением строительных, горных и промышленных шин, где, наоборот выросли на 2,6%, почти до 19,6 тыс. руб. В легковом сегменте средняя цена в январе—марте 2023 года составила 5,6 тыс. руб., что 19,8% меньше, чем годом ранее, и на 4,4% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года. Причем упали и цены на летнюю резину (на 14% и 25,3% соответственно, до 5,3 тыс. руб.).

В отчете ЦРПТ и ННЦК отмечается, что объемы ценовых сегментов в целом стабильны: шины нижней ценовой категории занимают около 50% рынка, средняя ценовая категория — 25%, выше средней — 25%. Однако там добавляют, что «очень мала» доля продаж в премиум-сегменте (стоимостью выше 9 тыс. руб.), «чего нельзя сказать о зимних шинах, в которых премиум-сегмент хотя и не занимает основную часть, но представлен достаточно объемно». Иностранные игроки с начала кризиса говорили о падении спроса в премиальном сегменте, однако сейчас в нем сокращается и предложение на фоне ухода западных производителей из РФ.

Основной импорт шин, по данным ЦРПТ, пришелся на поставки из Китая, на втором месте — Корея. Глава развития бизнеса «Новые запчасти и автосервисы» «Авито» Алексей Головин отмечает, что на рынок вышли новые бренды шин, которые готовы предложить бюджетные варианты: «Так, наибольшей популярностью среди новых летних шин этой весной пользовалась китайская марка Triangle. На нее приходится 11% продаж на "Авито", в среднем комплект стоит 51,2 тыс. руб.». Доля запросов по этой марке из КНР сопоставима с Pirelli (70 тыс. руб. за комплект), на ее приходится 10% от всех продаж шин, уточнил он.

Самый заметный рост предложения показали новые шины от южнокорейского концерна Kumho — в 5,1 раза год к году, отмечает господин Головин, а выбирали его в 2,2 раза чаще, чем в 2022 году. Средняя стоимость нового комплекта из четырех шин на «Авито» составила 68,5 тыс. руб., подержанные летние шины обойдутся почти в 21 тыс. руб.

В «Дроме» фиксировали падение средней стоимости новых шин не только в первом квартале: в марте—мае, когда происходит смена резины, цена упала на 9%. «Снижение стоимости новых шин — следствие событий февраля—марта прошлого года, когда покрышки резко подорожали, и модели отдельных брендов выросли на 71%,— отмечает продакт-менеджер "Дрома" Владимир Питин.— Двукратный рост цен продемонстрировали как российские, так и импортные шины. Сильно увеличился спрос: покупатели сметали шины с виртуальных прилавков. Сегодня ситуация стабилизировалась: цены на новые шины незначительно снизились, но не вернулись к дофевральским». В долгосрочной перспективе в компании ожидают стабильного роста цен на шины.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас на рынке сохраняются большие запасы, а спрос во многом был удовлетворен во время ажиотажа в 2022 году. Он полагает, что по мере исчерпания запасов, а также из-за инфляции цены пойдут вверх.

Ольга Никитина