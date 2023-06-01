Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Машины дешево переобулись

Сезонная смена резины прошла по сниженным ценам

Российский рынок шин в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук. Основная часть по-прежнему приходится на легковые шины, при этом доля их розничных продаж растет. Несмотря на большой парк автомобилей и высокую емкость вторичного рынка, прошедший сезон смены резины прошел со снижающимися ценами — это отмечают как оператор системы маркировки, так и маркетплейсы. Но цены все же не опустятся до докризисного уровня, уверены участники рынка.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рынок шин всех категорий в первом квартале сократился на 8,5%, до 11 млн штук, следует из обзора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), созданного совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК). Сегмент легковых шин традиционно составил основной объем в продажах (7,7 млн штук), причем в рознице продажи резины для легковых автомобилей даже незначительно выросли в начале года — на 7,5%, до 3,5 млн штук.

Всего на рынок за январь—март поступило 18,2 млн шин, что на 14,2% меньше, чем годом ранее, из которых 8,9 млн штук (48,8%) приходится на локальный выпуск. Объем ввоза сократился на 12,8%, до 8,2 млн шин. Отметим, в конце февраля — марте 2022 года российские заводы иностранных производителей шин начали приостанавливать выпуск или сокращать его, и пока ни одно предприятие не вышло на докризисные уровни выпуска.

Средние цены снизились во всех сегментах по сравнению с первым кварталом прошлого года, за исключением строительных, горных и промышленных шин, где, наоборот выросли на 2,6%, почти до 19,6 тыс. руб. В легковом сегменте средняя цена в январе—марте 2023 года составила 5,6 тыс. руб., что 19,8% меньше, чем годом ранее, и на 4,4% ниже, чем в четвертом квартале 2022 года. Причем упали и цены на летнюю резину (на 14% и 25,3% соответственно, до 5,3 тыс. руб.).

В отчете ЦРПТ и ННЦК отмечается, что объемы ценовых сегментов в целом стабильны: шины нижней ценовой категории занимают около 50% рынка, средняя ценовая категория — 25%, выше средней — 25%. Однако там добавляют, что «очень мала» доля продаж в премиум-сегменте (стоимостью выше 9 тыс. руб.), «чего нельзя сказать о зимних шинах, в которых премиум-сегмент хотя и не занимает основную часть, но представлен достаточно объемно». Иностранные игроки с начала кризиса говорили о падении спроса в премиальном сегменте, однако сейчас в нем сокращается и предложение на фоне ухода западных производителей из РФ.

Основной импорт шин, по данным ЦРПТ, пришелся на поставки из Китая, на втором месте — Корея. Глава развития бизнеса «Новые запчасти и автосервисы» «Авито» Алексей Головин отмечает, что на рынок вышли новые бренды шин, которые готовы предложить бюджетные варианты: «Так, наибольшей популярностью среди новых летних шин этой весной пользовалась китайская марка Triangle. На нее приходится 11% продаж на "Авито", в среднем комплект стоит 51,2 тыс. руб.». Доля запросов по этой марке из КНР сопоставима с Pirelli (70 тыс. руб. за комплект), на ее приходится 10% от всех продаж шин, уточнил он.

Самый заметный рост предложения показали новые шины от южнокорейского концерна Kumho — в 5,1 раза год к году, отмечает господин Головин, а выбирали его в 2,2 раза чаще, чем в 2022 году. Средняя стоимость нового комплекта из четырех шин на «Авито» составила 68,5 тыс. руб., подержанные летние шины обойдутся почти в 21 тыс. руб.

В «Дроме» фиксировали падение средней стоимости новых шин не только в первом квартале: в марте—мае, когда происходит смена резины, цена упала на 9%. «Снижение стоимости новых шин — следствие событий февраля—марта прошлого года, когда покрышки резко подорожали, и модели отдельных брендов выросли на 71%,— отмечает продакт-менеджер "Дрома" Владимир Питин.— Двукратный рост цен продемонстрировали как российские, так и импортные шины. Сильно увеличился спрос: покупатели сметали шины с виртуальных прилавков. Сегодня ситуация стабилизировалась: цены на новые шины незначительно снизились, но не вернулись к дофевральским». В долгосрочной перспективе в компании ожидают стабильного роста цен на шины.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас на рынке сохраняются большие запасы, а спрос во многом был удовлетворен во время ажиотажа в 2022 году. Он полагает, что по мере исчерпания запасов, а также из-за инфляции цены пойдут вверх.

Ольга Никитина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...