Иномарки обгоняют цены

Автодилеры вновь готовятся переписывать ценники на машины, что связано с ослаблением рубля к доллару и евро. Запасы иномарок, завезенных в страну еще по более выгодному курсу, почти закончились. А новые партии, которые только должны поступить в продажу, будут на 15-20% дороже, говорят собеседники “Ъ FM”. Это касается всех брендов, но заметнее всего валютные колебания отразятся на европейских марках. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На российском авторынке стабильность есть только в вопросе цен, которые почти постоянно растут. Когда курс был 55 руб. за доллар, машины дорожали, объяснялось это нарушением логистических цепочек и дефицитом, возникшим из-за ухода иностранных компаний.

Когда дилеры сумели наладить каналы поставок, рубль начал ослабевать — только за полгода доллар подорожал примерно на 10%. Но вместе с этим вновь сократилось количество поставщиков новых машин, особенно это касается европейских брендов.

В итоге совокупность этих факторов приводит к тому, что закупочные цены растут, причем вне зависимости от страны, где совершается сделка, объяснил президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«С европейского рынка к нам напрямую машины попадают в достаточно небольшом количестве. То есть, как правило, они ввозятся из так называемых дружественных стран, в которых можно совершать подобные сделки. Что касается европейских и американских марок, которые идут на российский рынок, например, из Объединенных Арабских Эмиратов, то насколько растет курс, настолько поднимаются и цены».

Но сейчас из-за валютных колебаний дорожать будут даже китайские автомобили, которые официально поставляются в страну. Как говорят собеседники “Ъ FM”, в этом случае рост будет сдержанным за счет того, что сам производитель готов частично компенсировать курсовую разницу и другие издержки.

В случае с Mercedes-Benz и BMW делать это некому, поэтому и рост составит не меньше 10%, подчеркнул директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев: «Помимо того, что каналы поставок перекрыты, рос и курс рубля по отношению к евро. В итоге удорожание себестоимости автомобилей на 10% достаточно заметно.

Основные поставщики машин — небольшие компании — сейчас резко сократили объем поставок на фоне двух новостей.

Первая — это курсы валют. А вторая — то, что спрос на европейские авто в России очень сдержанный. Допустим, полгода назад мы имели 4-5-месячный запас, а сейчас у нас по брендам Mercedes и BMW автомобилей хватит на два месяца».

Аналогичные проблемы собеседники “Ъ FM” фиксируют и с поставками корейских автомобилей, прежде всего, это касается марок Hyundai и Genesis. При этом машины марки Kia привезти легче из Китая. Однако теперь импортерам приходится именно заказывать машины у своих поставщиков, из-за чего сроки доставки растут.

Это может привести к тому, что уже к осени на российском рынке возникнет дефицит, что дополнительно подстегнет рост цен минимум на 15%, отметил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян:

«Срок поставки всех автомобилей может сдвинуться на четыре-пять месяцев, и в третьем-четвертом квартале этого года нас ждет слабый дефицит по некоторым моделям. Я говорю о европейских марках BMW и Mercedes-Benz».

Но на фоне проблем с поставками премиальных европейских автомобилей состоятельные клиенты нашли им замену. Как рассказали “Ъ FM” в «Авилоне», в последние месяцы сильно вырос спрос на электромобили из Китая. Если еще в прошлом году компания заказывал десятки машин бренда Avatr или Zeekr, то в ближайшее время объемы поставок должны увеличиться до сотен штук.

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