Треснувшие опоры Крымского моста назвали фейком

Информация о поврежденных опорах Крымского моста является «очередной ложью украинских пропагандистов», заявили «Ъ» в совмине Республики Крым. Накануне в украинских Telegram-каналах начали активно распространять информацию о том, что опоры Крымского моста серьезно повреждены и могут скоро рухнуть.

Как рассказали «Ъ» в совмине Крыма, эти данные и фотографии, которые используют украинский ЦИПсО, не соответствуют действительности и являются очередной информационной диверсией. Власти Крыма призывают граждан не верить слухам и ориентироваться только на официальные источники информации.

По словам специалистов Росавтодора, сообщает российский Telegram-канал «Война с фейками», стойки опор Крымского моста имеют целостное покрытие без трещин и разрушений. Кроме того, конфигурация линий на фейковых фото с большим количеством прямых углов и равномерной толщиной не соответствуют тому, как выглядят настоящие трещины.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека. Обрушилось два автомобильных пролета, было повреждено железнодорожное полотно. Российские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт, обвинили в нем Украину. Движение по автомобильной части полностью восстановили в феврале, по железнодорожной — в мае. Движение грузовиков не хотят запускать из-за угрозы провокаций, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как проходит расследование теракта на Крымском мосту — в публикации «Ъ» «Взрыв доверили подполковнику».

Александр Дремлюгин, Симферополь