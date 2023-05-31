Дмитрий Стрежнев продал автозавод «Урал» менеджменту

Дмитрий Стрежнев продал активы автозавода «Урал» (Миасс, Челябинская область) менеджменту предприятия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В пресс-службе завода факт сделки подтвердили. 17 декабря 2022 года предприятие попало под санкции Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Стрежнев в 2017 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Дмитрий Стрежнев в 2017 году

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Собеседник агентства уточнил, что господин Стрежнев продолжит работать над стратегическими развитием предприятий в сегментах строительно-дорожной, сельскохозяйственной техники и компонентов. Однако, по данным источника, сконцентрироваться предприниматель намерен на «новых международных проектах в Казахстане и Узбекистане, не связанных с машиностроением».

По данным «Интерфакса», производитель тяжелых грузовых автомобилей и спецтенхики «Урал» перешел «Объединенной машиностроительной группе» Дмитрия Стрежнева в марте 2020 года.