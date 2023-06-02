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Коммерсантъ FM
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«По городу "Грады" работают»

Корреспондент “Ъ” побывал в Шебекино за час до закрытия въезда в район

В пятницу власти Белгородской области ввели полный запрет на передвижение по дорогам приграничного Шебекинского округа. За час до этого в Шебекино побывал корреспондент “Ъ” Александр Черных. Он увидел пустой город, горящие здания, российских военных и жителей, которые до последнего не хотели эвакуироваться

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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От попаданий снарядов горят жилые дома, но уезжать из Шебекино все равно готовы не все

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Днем в пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли «участок автодороги» в поселке Маслова Пристань. По его словам, погибли две женщины. Маслова Пристань находится всего в двадцати минутах неспешной езды от Белгорода; середина пути на Шебекино. Прочитав это сообщение, мы с коллегами решили надеть бронежилеты уже на выезде из Белгорода, в «кармашке» у автобусной остановки. Вытащили «броню» и начали помогать друг другу затягивать ремни. Честно сказать, рядом с мирными маршрутками это казалось глупой перестраховкой — ровно до того момента, пока по дороге не проехал военный бронеавтомобиль с буквами Z и V на корпусе. Он одобрительно просигналил. Направлялся он туда же, куда и мы.

Десять минут, пятнадцать — дорога на Шебекино пуста. Мы проскочили Маслову Пристань; на «кольце» трассы действительно видна свежая воронка от снаряда. После нее наш водитель резко увеличивает скорость до ста километров в час. Внезапно нас обгоняет легковушка; она несется еще быстрее. На обочине дороги замечаю билборд «Сбавь скорость, тебя дождутся дома». Но правила мирного времени здесь больше не работают.

Над Шебекино поднимаются два столба дыма: густые черные клубы слева и мутно-белые справа. На окраине стоят несколько пожарных машин — они не торопятся заезжать. Видимо, опасаются возможных обстрелов. По пустым улицам мы едем к источнику белого дыма. Оказывается, это догорает красивый двухэтажный дом. На нем много вывесок: «Адвокат», «Спутниковое телевидение», «Сфера», OZON... Второй этаж уже выгорел. В окнах бушует пламя, близко подойти не получается — лицо обдает жаром. Рядом между клумбами догорают угли. На улице очень тихо — слышно, как внутри дома что-то трещит.

Я смотрю на этот дом, на яркие вывески — и вспоминаю весну 2022 года. Вспоминаю, как шел по улицам Мариуполя и думал, что до начала боевых действий его было не отличить от десятков российских городов, где на первых этажах точно такие же аптеки, цветочные магазины, пивные разливайки и банковские отделения. Тогда мне было страшно подумать, что я могу и в других городах увидеть сгоревшие от снарядов дома. Теперь я их действительно вижу.

По пустой улице проходит мужчина в военной форме, но без знаков отличия. «Мужики, не надо меня снимать,— отмахивается он.— И давайте осторожнее тут шастайте. По городу "Грады" работают». Он уходит, а я повторяю про себя его последнюю фразу. По российскому городу работают «Грады».

Мы едем дальше. Удивительно, насколько Шебекино — красивый и ухоженный город. Как минимум на основных улицах. На деревьях побелка, бордюры окрашены, на тротуарах нет мусора... А еще нет людей. И витрины магазинов завалены мешками с песком. Сейчас это самый популярный архитектурный элемент в Шебекино. Пекарня «Родные просторы» — у окон баррикады из мешков. «Шаурма по-братски» — стопка деревянных паллет, а на них громоздятся мешки. «Парфюмерия — косметика — бытовая химия» — целая крепостная стена из мешков. «Зоомир», «Автоэмали», «Сантехника», «Многозамкофф» — везде видны только вывески, а под ними мешки, мешки, мешки... Мешками завалены и автобусные остановки — на самом деле очень правильное решение: в случае обстрела хоть какое-то укрытие для прохожих.

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Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Дым в небе над Шебекино едва ли не гуще, чем сады на земле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Столб черного дыма поднимается где-то из частного сектора. Мы ищем его источник, подъезжаем совсем близко — и видим мужчину и женщину, супругов лет шестидесяти. Они спокойно смотрят на дым.

— А вы пожарных не видели? — спрашивает нас женщина.— Мы вроде вызвали, но они что-то не едут...

— Видели, они на окраине стоят. А вы-то чего не уезжаете?

— Да мы уезжали — и уже приехали. Вы знаете, мы поехали в деревню, там посидели... и решили, что дома лучше.

Спрашиваю, давно ли тут горит.

— Да вот как последние прилетели... «Грады» эти...— она задумывается и продолжает: — Где-то с полчасика...

— Слушайте, как вы так спокойно об этом говорите? — не выдерживаю я.— Мне вот здесь очень не по себе...

— Вы знаете, да нас уже сколько тут кошмарят...— вздыхает женщина.— Мы все равно как-то это место не покидаем... Но, конечно, с тех пор как они пришли на таможню — вот перед этим начали совсем сильно (имеется в виду диверсионный рейд в мае 2023 года.— “Ъ”). И продолжают...

— Ну тут маленько сердце сжалось, когда три подряд взорвалось,— признается ее супруг.— Я упал на живот, а свист такой нарастающий... Думаю, ну все, с концами…

— Вы спрашиваете, боимся ли мы... На пол заляжем и ждем,— говорит женщина.— Вероятность попадания снаряда ведь очень мала. Тьфу-тьфу-тьфу, в добрый час!

Она стучит по дереву.

— Свист такой нарастающий...— повторяет ее муж.

Внезапно столб дыма становится гуще, он даже закрывает солнце. Вокруг резко темнеет. Мы все смотрим на небо.

— А что горит-то?

— Когда-то там был завод,— отвечает женщина.— Выпускали ремешки такие, с буквой «ша». Ну, вы не помните их, понятное дело. А потом как все распалось — с тех пор там частные цеха. Что-то делают там.

По улице идет добродушный пузатый мужчина. «Я за хлебушком»,— говорит он женщине. Она кивает и отходит в дом. Мужчина поворачивается к нам и представляется: «Николай».

— Николай, а вы почему не уезжаете?

— Ну куда я...— он неопределенно машет рукой, пытаясь подобрать слова.— У меня две кошки. Собака. Куры. На кого я их брошу? Соседа нету, он звонит: сходи накорми, пожалуйста, животных, помрут. Ну а я уеду — кто его животных накормит? Кто моих накормит? Ну не на кого оставить. Куда их? Убить? Не убьешь...

— Ребят, ну правда, вероятность попадания — она ж небольшая,— женщина вернулась с буханкой черного хлеба и успокаивает Николая, нас и себя.

— Жена вот в Белгороде сидит,— продолжает Николай.— А так — хлеба нет, вот это беда. Света нету, холодильник сейчас растает, все пропадет. Завоняет. И куры пропадут, и колбаса...

— Коля, придешь домой — переложи все в морозилку,— наставляет его женщина.— Морозилка три дня холод держит.

А магазины давно не работают?

— Я вчера весь город проехал, все закрыто,— говорит Николай.— В Белгороде, понятно, все есть, но кто ж туда поедет. Страшно же, дорога простреливается небось. Я боюсь туда ездить.

— Погодите, то есть оставаться в Шебекино не боитесь, а ехать в Белгород боитесь?

— Ну, береженого Бог бережет... Так что я останусь. Мне вот буханки на два дня хватит.

Николай поворачивается к женщине:

— Спасибо. Я потом отдам.

— Ой, да прекрати ты,— отмахивается она.— Хлеб он отдавать вздумал...

Мы молчим и смотрим на дым.

— Ребятушки, а шо там слышно? Когда эта вся фигня закончится? — спрашивает нас женщина.

— Кажется, нескоро.

— Я имею в виду здесь хотя бы, в Белгородской...

Ее перебивает взрыв от работы ПВО. Я вздрагиваю.

— Это наши,— успокаивает меня женщина. Вздыхает и повторяет: — Это наши.

Через 20 минут мы снова проезжали Маслову Пристань. За ней полицейский блокпост, полностью перекрывший дорогу на Шебекино. Пока мы были в городе, власти региона полностью запретили движение транспорта в Шебекинском округе.

Александр Черных, Белгород—Шебекино

Обстрельная неделя

Контекст

Неделю Шебекинский городской округ Белгородской области находится под массированным обстрелом. Только за последние сутки по округу выпустили 850 единиц различных боеприпасов, два человека погибли, а количество пострадавших, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, выросло до 18 человек. Округ покидают местные жители. В пунктах временного размещения в Белгороде находятся более 2,5 тыс. человек. Людей принимают в других районах области и соседних регионах: в Яковлевский городской округ уедут 200 человек, в Липецкую область — около 100, а в детском лагере под Воронежем уже размещены 300 детей. Власти уточняют количество поврежденных в обстрелах жилых домов, административных зданий и коммерческих объектов. По оценке главы региона, на восстановление десяти пострадавших в Шебекинском округе предприятий требуется 13 млрд руб. Железнодорожное сообщение Белгорода и Шебекинского округа приостановлено, автодорога перекрыта.

Сергей Толмачев, Воронеж

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