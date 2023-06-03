Атака беспилотников на Москву, законопроект о запрете смены пола и обострение ситуации в Косово

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский возле обломков беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Полицейский возле обломков беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По букве закона

Следственный комитет России квалифицировал как теракт атаку беспилотников на Москву.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы при военном положении.

Мособлсуд вынес приговор по делу ореховского ОПС: Сергей Фролов (Болтон), один из активных участников сообщества, получил пожизненное, его подельники — от 10 до 19 лет колонии.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов с перевесом в 4% одолел единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Палата представителей США одобрила законопроект о повышении потолка госдолга.

Инициативы недели

В Госдуме подготовили законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий.

Ситуация на севере Косово стала одной из ключевых тем на саммите Европейского политического сообщества.

США объявили о новых контрмерах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией.

Крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent.

Налет беспилотников на Москву подстегнул спрос на системы обнаружения и блокировки дронов.

Видеосервисы Premier, Start и оператора «МегаФон» обвинили в нарушении возрастной маркировки 18+ при демонстрации ЛГБТ-контента.

Минпромторг может ограничить параллельный импорт вычислительной техники, включая продукцию Acer, IBM, Dell.

Росздравнадзор будет штрафовать регионы за непредоставление данных о врачах и медорганизациях.

Глава МИД РФ Лавров встретился с коллегами по БРИКС в ЮАР, завершив африканское турне, в рамках которого он посетил Кению, Бурунди, Мозамбик.

Цитаты недели

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации» (глава МИД Финляндии Пекка Хаависто о будущем ОБСЕ).

«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать» (президент России Владимир Путин об атаке дронов на Москву).

«Летом — в Вильнюсе, на саммите НАТО — нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО» (президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества).

Цифры недели

Нефтекомпании из-за ремонтов на НПЗ сократили переработку в мае на 6%, до 715 тыс. тонн в сутки.

«Автодор» и правительство РФ ищут 1,5 трлн руб. на строительство платной дороги Джугба—Сочи.

Доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ среди крупнейших маркетплейсов уменьшилась с 43% до 38%.

В праймериз единороссов поучаствовали более 3 млн избирателей, 16,7 тыс. человек в качестве кандидатов в 55 субъектах в рамках 183 избирательных кампаний.

НОВАТЭК хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн, запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 год.

Правительство может выделить 200–218 млрд руб. из ФНБ на третий этап расширения БАМа и Транссиба.

В Косово в столкновениях с силами НАТО было ранено более 50 человек, после чего альянс отправил в частично признанную республику подкрепление в составе 700 военнослужащих.

Соцконтракты выводят из бедности 24% их участников.

По оценкам «Русагротранса», по итогам этого сельскохозяйственного сезона экспорт российского зерна достигнет 59,3 млн тонн, из них 48,2 млн тонн — пшеница.

В России восстановился спрос на специалистов в области маркетинга, рекламы и PR: число вакансий в сегменте выросло в апреле год к году на 42%.

Спрос на услуги коммерческой аэрофотосъемки упал более чем на 70%.

В первом квартале установлен рекорд по хищению средств у клиентов российских банков — более 4,5 млрд руб.

Сделки недели

Группа S8 Capital приобрела российского производителя шин «Кордиант» с тремя предприятиями в Омске и Ярославле.

Два складских объекта площадью 46,8 тыс. кв. м, принадлежавших в Тверской области онлайн-ритейлеру Otto, выкупил оператор мультитемпературных складов Multicold.

Шведский девелопер Bonava договорился о продаже своего российского бизнеса группе RBI.

Отставки и назначения

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сложил полномочия ради участия в СВО.

Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов сообщил об уходе из компании.

Аргентинский футболист Лионель Месси покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона.