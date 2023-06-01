Потолку госдолга и Джо Байдену дали добро

Нижняя палата Конгресса США утвердила законопроект о поднятии потолка госдолга, который несколько недель согласовывали президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Документ был принят, несмотря на сопротивление правого крыла Республиканской и левого крыла Демократической партий, которое удалось преодолеть благодаря двухпартийному большинству — законодателям от обеих партий, тяготеющих к центру. Сейчас законопроект передан на голосование в Сенат. Там тоже недовольных много, но вряд ли они смогут одержать верх и вернуть документ на доработку. С большой долей вероятности закон успеет быть подписан президентом до конца дня 5 июня, когда, по прогнозам Минфина США, мог бы наступить дефолт. Теперь же Кевину Маккарти предстоит еще один бой — отстоять свое право продолжать быть спикером палаты. Крайне правые не скрывают, что за сделку ему придется отвечать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (в центре)

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Палата представителей США проголосовала в среду за сделку о поднятии потолка госдолга, которая была подготовлена по итогам переговоров команд президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в прошедшие выходные. Теперь законопроект направлен в Сенат, у которого остается пять дней на то, чтобы он был утвержден и передан на подпись президенту. В противном случае Соединенным Штатам может грозить дефолт.

По итогам голосования 314 конгрессменов высказались «за», 117 — «против».

Причем, несмотря на то что сделка подавалась как в первую очередь предложение республиканцев, в общей сложности за нее проголосовало больше демократов — 149 и 165 соответственно. Против был 71 республиканец и 46 демократов.

Лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис поблагодарил однопартийцев «за твердую руку» и за то, что «дали отпор» усилиям крайне правых республиканцев. А бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотя и назвала законопроект «спорным», но добавила, что «он предотвратит беспрецедентный дефолт, который принес бы опустошение в американские семьи».

Финальный документ, за который голосовала палата в среду вечером, был передан на рассмотрение парламентариям еще в воскресенье. В случае принятия он, к удовольствию Джо Байдена, откладывает проблему очередного поднятия потолка госдолга до 2025 года.

Эти приблизительно $4 трлн помогут господину Байдену без дебатов по лимиту госдолга пережить предвыборный президентский год.

И это, пожалуй, главная победа его переговорщиков, да и его самого.

«Это соглашение является хорошей новостью для американского народа и американской экономики»,— не скрывал своей радости Джо Байден в заявлении, распространенном его пресс-службой поздним вечером.

«Я призываю Сенат принять его как можно быстрее, чтобы я мог подписать его в качестве закона, и наша страна могла продолжать строить самую сильную экономику в мире»,— не скрывал нетерпения американский президент.

Упомянутый законопроект, справедливости ради, все-таки требует от правительства Байдена быть крайне рачительным и устанавливает 10-летнюю заморозку расходов, за исключением оборонных. По этой статье законодатели согласились на заметное их увеличение и готовы потратить в 2024 финансовом году столько, сколько запросил президент,— $886 млрд, что не учитывает экстренные запросы правительства на внеочередные нужды (например, на поддержку Украины).

Бюджет Пентагона также вырастет до $895 млрд в 2025 году, следует из документа.

Правда, недовольство этим уже высказал сенатор Линдси Грэм, который считает, что это слишком мало. Одиозный законодатель пообещал сделать все, что в его силах, дабы остановить принятие закона и продлить переговоры на 90 дней, «чтобы дать шанс исправить эту катастрофу для обороны».

Экономить планируется за счет внутренних программ. В частности, быть аккуратнее с социальными расходами.

Например, законодательство накладывает новые, более жесткие требования к пожилым американцам, имеющим право получать продовольственные талоны от государства.

Документом предусмотрен и возврат $30 млрд, оставшихся от борьбы с пандемией. Бюджет также сохранит $20 млрд, которые планировали потратить для найма новых налоговых агентов. Администрация Джо Байдена очень надеялась, что они примутся собирать налоги с самых богатых американцев. Однако права последних республиканцам удалось отстоять, и для них как раз ничего не поменяется. В законопроекте есть и меры, которые радуют энергетиков,— создаются процедуры для более быстрого прохождения согласования энергетических проектов. При этом, несмотря на то что бюджет будет оптимизирован не за счет новых поборов, а за счет затягивания поясов, по оценкам Белого дома, соглашение позволит сохранить около $1 трлн бюджетных средств в течение ближайших десяти лет.

Демократы прогрессистского толка и консервативные республиканцы последние пару дней перед голосованием высказывали серьезное недовольство двухпартийным предложением.

Первые утверждали, что Белый дом пошел на слишком большие уступки, а вторые — что консерваторам практически ничего не удалось отстоять.

Из-за резкого противодействия законопроекту как со стороны правых, так и левых, за день до голосования, во вторник, он со скрипом прошел согласование в Комитете по процедурным вопросам. Перевес был всего в один голос. Против высказалось два республиканца и четыре демократа.

Демократы обрушились с критикой на документ из-за того, что экономить собираются на самых бедных, а не самых богатых. Накануне ряд демократов-тяжеловесов левого толка, в том числе председатель Прогрессивной группы Прамила Джаяпал и член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, заявили, что принципиально выступают против законопроекта.

Кевин Маккарти на этом фоне пытался убедить правых однопартийцев, что это победа республиканцев и ей нужно гордиться. И там «нет ни одной хорошей вещи для демократов». Сенатор Тед Круз саркастически возражал, что «там $4 трлн вещей» для демократов. Другой сенатор Рэнд Пол тоже высказался негативно о документе и предложил временное поднятие потолка пока на $500 млрд, чтобы, с одной стороны, предотвратить дефолт, а с другой — Конгресс мог переписать законодательство. Сделку в ее нынешнем виде он назвал «абсолютной катастрофой».

Настоящую же атаку на своего лидера за слишком большие уступки демократам устроили члены авторитетного кружка правого толка «Кокус свободы». Накануне голосования они не жалели обидных слов в адрес Кевина Маккарти в ходе общения с прессой.

Член Палаты представителей Чип Рой, один из самых громких оппонентов законопроекта, заявил, что этот документ «разорвал на части» единство партии и пообещал спикеру «расплату», намекая на возможный вотум недоверия и обещания данные правым, которые сделали господина Маккарти спикером после рекордных 15 провальных раундов голосований по его кандидатуре.

Однако это все господина Маккарти не испугало. «Сегодня вечером, я надеюсь, мы снова доказали вам, что мы ставим граждан Америки на первое место… Но, будучи большинством в одной палате, при демократическом Сенате и президенте-демократе, который не хотел с нами встречаться, я думаю, что мы чертовски хорошо справились… Это был нелегкий бой. У меня расстроенные люди с обеих сторон… но я был сосредоточен на вас, и я буду сосредоточен на вас»,— обратился он к американцам после голосования.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, общаясь с прессой в среду, пообещал сделать все возможное, чтобы закон как можно быстрее прошел голосование в Сенате. Поддержку законопроекту выразил и лидер республиканцев Митч Макконнелл. По прогнозам у документа есть хорошие шансы пройти верхнюю палату с первой попытки и получить 60 голосов в процедурном голосовании, преодолев филибастер. Однако сенаторы при желании могут предложить свои поправки и затянуть процесс. Правда, благодаря двухпартийной поддержке и тому, что времени осталось крайне мало, вряд ли эта тактика станет успешной.

Екатерина Мур, Вашингтон