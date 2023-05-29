Над Сергеем Лавровым раскрыли неядерный зонтик

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова отправился в африканское турне — на сей раз в фокусе оказалась Восточная Африка. Прибыв в Кению, глава МИД РФ провел переговоры с новым руководством страны и своим бывшим коллегой Мозесом Ветангулой. В условиях возобновившейся между мировыми игроками борьбы за симпатии на континенте и намеченного на 26–29 июля саммита Россия—Африка состоявшиеся встречи и их тональность приобретали особое значение. За тем, что происходило в Найроби, наблюдала корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД РФ и Кении Сергей Лавров (справа) и Альфред Мутуа

Фото: Пресс-служба МИД России Главы МИД РФ и Кении Сергей Лавров (справа) и Альфред Мутуа

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров прибыл в Кению с неанонсированным визитом ранним утром в понедельник. Незадолго до посадки самолета в аэропорту Найроби на столицу пролился сильный дождь. И хотя к моменту, когда министр покидал самолет, осадков уже не было, встречающие зачем-то отрядили специального человека, который раскрыл над главой МИД РФ зонт и сопроводил до автомобиля. Похоже, такая забота была бы излишней даже в случае продолжения дождя, поскольку Сергей Лавров, видимо, заранее подготовившись к возможным капризам африканской погоды, предусмотрительно не надел синий классический костюм, в котором позже появился на переговорах в местном парламенте.

В здании парламента — башне с гигантскими часами, в которой отчетливо читалось наследие британской колониальной эпохи,— Сергея Лаврова принял его бывший коллега Мозес Ветангула, ныне спикер Национальной ассамблеи. «Приятно снова оказаться здесь. Планировал прибыть раньше, но, к сожалению, по объективным причинам это не получилось»,— признался Сергей Лавров в ходе расширенных переговоров с членами парламента.

«Однако нынешний год особенный»,— тут же добавил министр, будто убеждая коллег, что, может, оно и к лучшему, что не вышло раньше.

Господин Лавров пояснил, что имеет в виду 60-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Кенией, и назвал этот повод вполне подходящим для того, чтобы наконец приехать в страну.

Кенийцы праздничное настроение российского гостя поддержали, а после переговоров министр и спикер парламента обменялись подарками. Мозес Ветангула вручил Сергею Лаврову настенные часы ручной работы с изображениями Big 5 — животных «большой африканской пятерки»: слона, леопарда, буйвола, льва и носорога. Господин Лавров, в свою очередь, порадовал господина Ветангулу табличкой с изображением здания МИД РФ со словами «Big 1». Африканские коллеги шутку, кажется, оценили и бурно на нее отреагировали.

Между тем в целом переговоры с кенийскими партнерами — президентом страны Уильямом Руто и главой МИДа Альфредом Мутуа, по словам Сергея Лаврова, прошли в атмосфере всеобщего взаимопонимания и заинтересованности в развитии отношений. «У нас, по общему признанию, нераскрытый потенциал торгово-экономических, инвестиционных связей»,— констатировал господин Лавров.

Видимо, для поиска путей раскрытия этого потенциала глава МИД РФ и нашел время заехать в Кению. Тем более в нынешних обстоятельствах эта страна, занимающая выгодное географическое положение и обладающая статусом транспортно-логистического и финансового центра Восточной Африки, для России представляет особый интерес. И прежде всего с точки зрения выхода на африканский рынок, который с недавних пор Москва хотела бы пошире для себя открыть.

И определенные успехи, хотя и не прорывные, с Кенией уже имеются. В 2022 году поставки аграрной продукции из РФ в Кению выросли на 43% в натуральном и на 80% в стоимостном выражении. По оценкам федерального центра «Агроэкспорт», потенциал агроэкспорта из России в Кению в стоимостном выражении составляет $330 млн.

Впрочем, потенциал сотрудничества двух стран этим не ограничивается.

Как рассказал во время пресс-конференции Сергей Лавров, на переговорах стороны обсудили возможность развития таких направлений, как геологоразведка, добыча полезных ископаемых, энергетика, телекоммуникации, туризм, образование.

«Мы договорились активно содействовать бизнесменам в развитии этих контактов»,— отметил господин Лавров. Как уточнили в пресс-службе кенийского президента Уильяма Руто по итогам его встречи с главой МИД РФ, стороны договорились заключить торговое соглашение, направленное на стимулирование сотрудничества между частным бизнесом двух государств. По мнению президента Кении, объем двусторонней торговли остается низким, несмотря на имеющийся потенциал.

Напомним, что первый в истории двусторонних отношений визит главы МИД РФ в Кению Сергей Лавров нанес еще в 2010 году, когда у власти там находился Мваи Кибаки. Тот визит преподносился как исторический, однако каких-то особых прорывов в российско-кенийских отношениях после него не произошло. Особенностью того периода стало активное проникновение на кенийский рынок западных и азиатских игроков. Ориентированная во многом на Запад политика помогла Кении выйти из глубокой экономической депрессии и привела к ежегодному ускорению темпов роста ВВП. Однако с тех пор ситуация изменилась, и кенийской экономике снова понадобился новый импульс в развитии.

Дело в том, что в связи с пандемией COVID-19, засухой последних лет и геополитическими вызовами рост экономики Кении значительно замедлился. В 2022 году он составил лишь 4,8% по сравнению с 7,6% годом ранее. Напрямую коснулись Кении и последствия конфликта на Украине. Рост цен на муку и подсолнечное масло, которые традиционно поставлялись в страну из двух конфликтующих стран, спровоцировал в прошлом году стихийные протесты в Найроби.

Во многом и в этой связи без обсуждения ситуации вокруг Украины во время визита господина Лаврова было не обойтись. «Мы обменялись мнением о ситуации на Европейском континенте,— констатировал Сергей Лавров на пресс-конференции.— Мне кажется, что понимание у наших партнеров есть. По крайней мере они выразили признательность за подробный разговор по этой теме». Министр напомнил, что на днях в порт Момбаса прибывает груз в 30 тыс. тонн удобрений, поставляемых Россией в соответствии с договоренностью со Всемирной продовольственной программой ООН. «После соответствующей переработки удобрения будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны»,— заключил он.

Стоит отметить, что Кения при новом президенте Уильяме Руто относится с пониманием не только к позиции Москвы, но и к позиции Киева.

Так, Найроби проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года, призывавшей РФ «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах». Она же закрепляет основные положения «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

График зарубежных поездок Уильяма Руто также весьма ярко иллюстрирует, в какую сторону прежде всего смотрит Найроби. Так, через несколько дней после объявления результатов выборов новый президент отправился с продолжительным визитом в Великобританию и США. Повторный визит в США Уильям Руто нанес и в декабре, а 2023 год начал с поездки во Францию. Позже политик посетил Германию, Бельгию и Нидерланды. Между поездками в США и Европу Уильям Руто также совершил несколько визитов в африканские страны, Южную Корею и Израиль.

Тем не менее Россия, похоже, готова развивать отношения со всеми странами Африканского континента, не разделяя их на своих и чужих.

С начала года это уже третье африканское турне Сергея Лаврова. Согласно новой Концепции внешней политики РФ, Москва видит в отношениях со странами Африки три ключевые цели — развитие торгово-экономических связей, противодействие терроризму и экстремизму и сотрудничество с Африканским союзом. И если раньше продолжительные визиты господина Лаврова на континент происходили не так часто, то теперь, когда Африка становится одним из основных направлений в работе российской дипломатии, они значительно участились.

Пребывание Сергея Лаврова в Найроби завершилось обедом в ресторане Mandhrai в компании кенийского коллеги Альфреда Мутуа, который опоздал в ресторан более чем на полчаса. «Без проблем»,— ответил на его извинения Сергей Лавров на английском. Для фразы «акуна матата» («нет проблем» на суахили) атмосфера все же казалась слегка напряженной.

Впрочем, Альфред Мутуа попытался разрядить обстановку. Обсуждая с Сергеем Лавровым итоги российско-кенийских встреч, он с воодушевлением заявил: «Мы — будущие стражи мира». После чего и стартовал торжественный обед.

Кенийцы подавали гостям из России блюда со всего мира: салат «Цезарь» с курицей и заправкой из анчоусов, суп «Сен-Жермен», говяжью вырезку Black Angus с мармеладом из красного лука, филе атлантического лосося с фондю из лука-порея, запеченный чизкейк с мраморным сыром и апельсиновым соусом. А на десерт — африканские фрукты и традиционный кенийский чай, который составляет основу экспорта Кении.

Обед длился около полутора часов. Впереди Сергея Лаврова ждут и другие страны региона. До второго саммита Россия—Африка, намеченного на 26–29 июля, предстоит еще много работы.