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Коммерсантъ FM
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Кто в ЕС, кто по альянс

Украина ждет приглашения в НАТО уже в июле, а Молдавия — начала переговоров о членстве с ЕС в этом году

Киев настаивает на «четком приглашении» в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе и гарантиях безопасности по пути в союз. Кишинев же ожидает, что Брюссель одобрит старт переговоров о членстве Молдавии в Евросоюзе уже в этом году. Об этом украинский и молдавский лидеры Владимир Зеленский и Майя Санду заявили во время саммита Европейского политического сообщества, который принимала молдавская сторона. Отдельно на форуме поднимался вопрос Приднестровья. Эта проблема, полагает Брюссель, не помешает Молдавии вступить в ЕС, как не помешала Республике Кипр проблема Северного Кипра.

Президент Украины Владимир Зеленский бьется за скорейшее вступление в НАТО, а его молдавская коллега Майя Санду думает, как бы побыстрее попасть в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский бьется за скорейшее вступление в НАТО, а его молдавская коллега Майя Санду думает, как бы побыстрее попасть в Евросоюз

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский бьется за скорейшее вступление в НАТО, а его молдавская коллега Майя Санду думает, как бы побыстрее попасть в Евросоюз

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встречи лидеров стран, участвующих в Европейском политическом сообществе (ЕПС), не заканчиваются принятием решений, но дают возможность обсудить наболевшее и насущное. Обозначенная накануне повестка саммита в Молдавии — власти республики организовали его в винном шато неподалеку от Кишинева — не выглядела многообещающей. Полсотни глав государств и правительств стран Евросоюза и государств, в ЕС не входящих, собирались обсуждать здесь безопасность, энергетику, экологию.

Перца, точнее, пороху в дискуссии добавил президент Украины Владимир Зеленский. Его приезд в Молдавию не подтверждался до последнего момента: поездки лидера воюющей страны секретят и, как правило, объявляют о визите, когда господин Зеленский уже достигает пункта назначения. Так было и на этот раз. “Ъ” стало известно о том, что Владимир Зеленский примет участие в форуме, когда он уже находился на территории Молдавии.

Владимир Зеленский, безусловно, стал главным гостем саммита. Он прибыл на саммит первым и собрал полный зал на пресс-конференции по итогам форума, на котором помимо участия в пленарном заседании провел много двусторонних встреч.

Владимир Зеленский поблагодарил хозяйку саммита — президента Молдавии Майю Санду — за поддержку Украины и за то, что граничащая с его страной республика приняла украинских беженцев. «Мы вместе, плечом к плечу. Наше будущее — в Евросоюзе»,— отметил украинский лидер. Госпожа Санду в ответ поблагодарила гостя за то, что «Украина сегодня обеспечивает безопасность Молдовы».

Владимира Зеленского тоже волновала безопасность, но в большей степени собственной страны. На саммите ЕПС он настаивал на том, чтобы Украина скорее получила истребители F-16, а также системы ПВО Patriot вдобавок к уже полученным. Для этого он предложил создать «коалицию Patriot» — по аналогии с «коалицией истребителей». По поводу последней господина Зеленского обнадежил польский премьер Тадеуш Моравецкий. Он рассказал, что главы правительств нескольких стран ЕС обсудили с президентом Украины вопросы обучения украинских пилотов эксплуатации F-16. Что касается систем Patriot, то, по словам господина Моравецкого, премьер-министры нескольких европейских стран пообещали их быструю поставку Киеву. Эти страны глава правительства Польши называть не стал.

Отдельное внимание президент Украины уделил теме вступления в НАТО.

«Летом — в Вильнюсе, на саммите НАТО (пройдет в июле.— “Ъ”) — нужно четкое приглашение Украины к членству, нужны гарантии безопасности на пути к членству в НАТО»,— обозначил запрос Киева господин Зеленский.

Гарантии безопасности, по его словам, необходимы Украине пока она не в альянсе. «Они нужны для чего? Потому, что мы не в НАТО. В противном случае на нас бы Россия не напала. Я не знаю примеров, в какую страну НАТО с агрессией пришла Россия. Пока что этого я не вижу. Это говорит о том, что лучшие гарантии безопасности — это НАТО»,— подчеркнул Владимир Зеленский.

Кишинев принимает самый масштабный саммит в истории страны

Поддержку отдельных стран—членов НАТО господин Зеленский получил тут же на саммите ЕПВ. Премьер Великобритании Риши Суннак заявил, что «законное место Украины — в НАТО». Румынский лидер Клаус Йоханнис высказался в этом же ключе. Более того, президенты Зеленский и Йоханнис подписали совместную декларацию в поддержку принятия Украины в альянс.

Напомним, именно на саммите НАТО в румынской столице Бухаресте в апреле 2008 года Киеву и Тбилиси, настаивавшим на предоставлении им планов действий по членству в альянсе, была обещана четкая евроатлантическая перспектива. Это возмутило Москву.

Еще один вопрос, важный как для Украины, так и для хозяйки саммита Молдавии,— начало переговоров о вступлении этих стран в Евросоюз.

Ровно год назад оба государства на фоне масштабного конфликта России и Украины получили статус стран—кандидатов на вступление в ЕС. Следующий шаг — начало переговоров. Переговоры, как показывают примеры других стран, могут длиться годами и десятилетиями. Но пока Киеву и Кишиневу крайне важно их начать. И эта перспектива выглядит вполне реальной.

Именно этот год предоставляет для этого окно возможностей, поскольку в будущем году предстоят выборы в европейский парламент, после которого ЕС вступит в процесс формирования новых органов власти, что точно не ускорит процесс принятия решений по Украине и Молдавии.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель сделал заявление, которое вполне тянуло на сенсацию. По его словам, европейская перспектива Молдавии не зависит от неурегулированного конфликта в Приднестровье, которое в начале 1990-х вышло из подчинения Кишинева и с тех пор существует в формате непризнанной республики.

Курс на вступление в ЕС могут закрепить в конституции Молдавии

Всегда считалось, что нерешенный приднестровский вопрос тормозит сближение Кишинева с ЕС. Но, кажется, это больше не влияет на скорость евроинтеграции Молдавии. Во всяком случае, господин Боррель отметил, что территориальная проблема не помешала Республике Кипр вступить в ЕС, несмотря на наличие непризнанного Северного Кипра.

Если это не проблема для Молдавии, то и Украина, поддерживаемая политически, дипломатически, финансово и поставками оружия большим числом европейских стран, может претендовать по итогам года на начало переговоров с ЕС.

О Приднестровье высказался и Владимир Зеленский. И высказался весьма жестко. Во-первых, он, по сути, похоронил площадку «5+2» — переговорный формат по урегулированию приднестровского конфликта, в котором Молдавия и Приднестровье — договаривающиеся стороны, ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, а ЕС и США — наблюдатели. Этот формат не собирался с 2019 года, а после того, как Россия ввела войска на территорию Украины, никто всерьез не говорит о возможности его запустить. Владимир Зеленский назвал формат «5+2» «неживым», отметив, что говорить о нем нет смысла.

По его словам, говорить об урегулировании приднестровского конфликта нужно будет с «позиции сильного государства, государства-победителя, которое отвоевало свою землю». И Украина, подчеркнул господин Зеленский будет в этом разговоре играть одну из главных ролей, поскольку граничит с Молдавией, но не исключил подключение других государств вроде Румынии.

«Почему российский контингент все еще в Приднестровье? Кремлю это нужно только для того, чтобы однажды разморозить атаку на Молдову. Как долго Европа будет это терпеть? Этому вопросу уже более 30 лет. И стоит ответить. На нашем континенте не должно быть места ни "замороженной", ни горячей войне!» — высказался господин Зеленский по проблеме Приднестровья. При этом он отметил, что никаких односторонних шагов на приднестровском направлении Киев не планирует. Украина, по его словам, может реагировать и помогать, только если последует просьба со стороны Кишинева.

Владимир Соловьев

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