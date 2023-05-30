Бужумбура, товарищи!

В рамках третьего за год африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров, укрепляющий связи со странами континента и занимающийся подготовкой намеченного на 26–29 июля саммита Россия—Африка, открыл для себя много нового. Из Кении, где министр побывал впервые за 13 лет, дипломат отправился в Бурунди, на землю которой ранее не ступала его нога. С подробностями из Бужумбуры, несколько лет назад уступившей статус столицы городу Гитега, но по-прежнему принимающей высоких гостей,— корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД России и Бурунди Сергей Лавров (в центре) и Альбер Шингиро

Фото: Evrard Ngendakumana, Reuters Главы МИД России и Бурунди Сергей Лавров (в центре) и Альбер Шингиро

Фото: Evrard Ngendakumana, Reuters

К первому в истории приезду Сергея Лаврова в Бурунди принимающая сторона подошла основательно и даже творчески. У трапа самолета российского министра встречал национальный ансамбль в колоритных костюмах, под аккомпанемент барабанов давая гостям проникнуться африканскими мотивами в исполнении мужских и женских голосов. Как выяснилось, этот музыкальный стиль называется «ингома». Вторым номером концертной программы стали акробаты, выступление которых заставляло Сергея Лаврова постоянно быть начеку — сальто и кульбиты совершались буквально в двух шагах от него. Министру, судя по всему, столь яркий прием пришелся по душе — во всяком случае, он приветливо помахал трюкачам и признался бурундийскому коллеге, что ему «приятно находиться в этой прекрасной стране и ощущать дружелюбие и гостеприимство этого народа».

Из аэропорта министр в сопровождении нескольких пикапов, набитых вооруженными автоматами Калашникова военными, направился в отель «Кирири Гарден». Там ему предстояли переговоры с министром иностранных дел Бурунди Альбером Шингиро, который только на прошлой неделе посетил Россию.

«Сегодня в Бурунди историческое событие, поскольку министр иностранных дел России впервые приехал в нашу страну за 60 лет с момента установления дипломатических отношений,— заявил Альбер Шингиро, открывая пресс-конференцию по итогам переговоров.— Мы говорили о том, как укрепить еще больше наше братское сотрудничество».

Учитывая частоту контактов за прошедшие шесть десятилетий, могло показаться, что господин Шингиро немного преувеличивал интенсивность двусторонних отношений, однако за последние годы они действительно активизировались. Уже не первый год Бурунди получает от российской стороны приглашения на такие мероприятия, как ПМЭФ, саммит Россия—Африка и другие крупные международные мероприятия.

Однако визит господина Лаврова в Бужумбуру стороны, похоже, воспринимали как прямое свидетельство перехода отношений двух стран на новый уровень.

«Мы позитивно оценили активизировавшиеся в последнее время шаги»,— на всякий случай подтвердил глава МИД РФ, если вдруг кто-то подумал, что Москва не рада активизации этих контактов. В конце концов, за этим Сергей Лавров и отправился в очередное турне по континенту, налаживания связи со странами, лидерам большинства из которых в конце июля предстоит приехать в Санкт-Петербург на саммит Россия—Африка.

Что же касалось Бурунди, то прежде всего министр выделил сотрудничество в сферах мирного использования атома и здравоохранения. Как сообщил Сергей Лавров, президент Бурунди Эвариста Ндайишимие проявил заинтересованность в использовании российских технологий в этих областях. По словам главы МИД РФ, между «Росатомом» и его партнерами уже подписана «дорожная карта», а также ведется работа над межправительственным соглашением по мирному использованию атомной энергии и меморандумом о подготовке кадров в сфере ядерной энергетики. Ожидается, что эти и ряд других договоренностей будут подписаны как раз на саммите Россия—Африка.

В ходе переговоров министры не обошли стороной и проблемы безопасности. Каждый говорил прежде всего о конфликтах, в которых его страна принимает непосредственное участие. Так, глава Альбер Шингиро рассказал коллегам о мерах, предпринятых президентом страны для установления мира в Демократической Республике Конго, Сомали и ЦАР. А Сергей Лавров — о действиях России в украинском конфликте. При этом российский министр заверил, что подходы стран к решению международных и региональных проблем во многом совпадают.

Альбер Шингиро, кивая, невербально соглашался с российским министром, однако все же отметил, что его страна придерживается позиции нейтралитета в отношении украинского конфликта.

«Мы заняли позицию нейтралитета, неприсоединения и не хотим, чтобы этот конфликт распространился на другие континенты мира, например на африканский»,— сказал он. И главное, что в отличие от кенийских коллег, с которыми Сергей Лавров общался накануне, бурундийцы доказали свой нейтралитет на деле. Так, во время голосования 23 февраля 2023 года на Генассамблее ООН за резолюцию, призывающую Россию «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ», Бурунди воздержалось.

Господин Шингиро также постарался донести до российского коллеги, что его страна крайне бережно относится к праву самостоятельно выбирать друзей и не намерена от этого принципа отказываться.

Подразумевал ли он под этим потепление в отношениях с США, которые недавно сняли с Бурунди экономические санкции и подтвердили прогресс в политике Эвариста Ндайишимие, дипломат не уточнил.

Напомним, ограничительные меры США и Евросоюза были наложены на африканскую страну в 2015 году. Тогда в Бурунди произошла попытка госпереворота, который подвергся критике со стороны многих государств региона и западных стран.

После переговоров с главой МИДа Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке, плавно перетекшем в обед, а затем направился в президентский дворец, чтобы встретиться там с главой государства Эваристом Ндайишимийе. Президент поприветствовал российского министра на чистом русском языке, поинтересовавшись, как у него дела. Сергею Лаврову это явно польстило — его лицо прямо-таки расплылось в улыбке.

«Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, который будет вынесен на встречу президента РФ и Бурунди, которая состоится на полях саммита Россия—Африка»,— подвел итоги диалога с президентом и в целом исторического визита в Бужумбуру Сергей Лавров.