Европа вступает в Молдавию

Молдавия 1 июня принимает саммит Европейского политического сообщества. В нем примут участие полсотни глав государств и правительств, входящих и не входящих в Евросоюз, а также руководство ЕС. Их встреча предполагает дискуссии, но не принятие конкретных решений. Тем не менее Кишинев, надеющийся на переход к следующему этапу евроинтеграции — началу переговоров о вступлении в Евросоюз,— намерен использовать форум, чтобы убедить европейских партнеров в необходимости дать старт переговорам уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кишиневе считают, что сам факт проведения саммита Европейского политического сообщества в Молдавии — уже сигнал о поддержке Брюсселем стремления республики в Евросоюз (на фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдавии Майя Санду)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Кишиневе считают, что сам факт проведения саммита Европейского политического сообщества в Молдавии — уже сигнал о поддержке Брюсселем стремления республики в Евросоюз (на фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдавии Майя Санду)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Второй в истории саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) проводится не в самой молдавской столице, а в винном шато Castel Mimi в селе Бульбоака примерно в часе езды от Кишинева. До границы с Украиной, если по прямой, от Бульбоаки ехать приблизительно столько же. На время саммита международный кишиневский аэропорт переведен в специальный режим работы: с 0:00 1 июня и до 7:00 2 июня он принимает только самолеты с иностранными делегациями.

Молдавия примет 49 глав государств и правительств из стран Евросоюза, государств, находящихся на разных этапах движения в сторону ЕС, а также стран, официально не объявлявших о курсе на вступление в сообщество (по крайней мере пока), вроде Азербайджана и Армении. Участие в саммите примет также все руководство ЕС: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Власти Молдавии объявили, что на ЕПС приедет только что переизбравшийся на новый президентский срок турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Но из Анкары на этот счет пришло опровержение. До последнего момента не было ясности, посетит ли Молдавию президент Владимир Зеленский. Все передвижения украинского лидера засекречены, но его участие в форуме однозначно никто не исключал.

Первый саммит ЕПС, которое было создано по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для координации и более тесной коммуникации между европейскими странами по всем важным вопросам, состоялся летом прошлого года в Праге. Украина тогда уже полыхала, и собравшиеся в Чехии лидеры обсуждали, естественно, вопросы безопасности.

На саммите в Молдавии, объявили молдавские власти, повестка во многом будет схожей.

Глава Министерства иностранных дел и евроинтеграции республики Нику Попеску рассказал, что безопасность будет в числе приоритетных тем. Среди других вопросов — энергетика, экология, содействие дальнейшей интеграции европейского континента и отдельные проекты.

По словам господина Попеску, сначала все участники соберутся на пленарное заседание, а затем разделятся на группы для детального обсуждения конкретных тем.

Кроме того, на саммите запланированы переговоры лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. В них также примут участие французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Европейского совета Шарль Мишель. Накануне Никол Пашинян отметил, что подписание мирного договора с Баку пока не предполагается, поскольку азербайджанская сторона не дала ответа на очередные армянские предложения.

Молдавия форум подобного размаха и уровня принимает впервые. Раньше в стране проводились лишь саммиты СНГ — в 2002 и 2009 годах. Но они несравнимы с нынешней встречей лидеров стран ЕПС ни по числу участников, ни по масштабу обсуждаемых проблем, ни по беспрецедентно драматичному контексту, главный элемент которого — масштабный конфликт России и Украины. Длящиеся второй год боевые действия стали триггером серьезных изменений на всем европейском континенте. Достаточно сказать, что вопросы безопасности Европа теперь обсуждает без России, которая долгое время претендовала на роль важного игрока в этой сфере международных отношений.

Для Кишинева, выбравшего курс на вступление в Евросоюз, саммит ЕПС не только важное имиджевое мероприятие. Сам факт его проведения на территории Молдавии — уже сигнал о поддержке республики и ее стремлении стать членом ЕС. Ровно год назад Брюссель, напомним, предоставил стране статус страны—кандидата на вступление в ЕС. Следующий важный этап — начало переговоров о членстве.

Молдавские власти рассчитывают убедить европейских партнеров в том, что переговоры нужно начать уже в этом году. Майя Санду в своих последних публичных заявлениях подчеркивает, что республика может вступить в ЕС к 2030 году.

Накануне в интервью агентству Bloomberg госпожа Санду заявила, что в 2024 году будет претендовать на второй президентский срок и выдвинет свою кандидатуру на выборах. Она также сообщила, что борьба с коррупцией и реформы помогут Молдавии сблизиться с ЕС, что, в свою очередь, будет содействовать и решению конфликта в Приднестровье — восточном регионе страны, вышедшем из подчинения Кишиневу в начале 1990-х. Майя Санду уверена, что изменения могут продемонстрировать жителям Приднестровья, что «связь с ЕС, а не с Россией будет выгодна для их жизни».

Параллельно с линией на сближение с ЕС президент Санду и правительство страны, сформированное созданной президентом партией «Действие и солидарность», последовательно и неуклонно дистанцируются от России и курируемых ею организаций, в частности СНГ, членом которого Молдавия пока еще является.

Незадолго до саммита ЕПС в одном из интервью госпожа Санду заявила, что Молдавия больше не будет проводить у себя встречи глав государств СНГ. Кроме того, Кишинев начал процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ и проводит анализ подписанных в рамках Содружества соглашений с целью их денонсации. На отношение молдавских властей к России и СНГ повлиял ввод российских войск на территорию Украины. Молдавия полностью поддержала Киев в противостоянии, свернув все контакты с Москвой.

Владимир Соловьев