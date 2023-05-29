Ни безопасности, ни сотрудничества в Европе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может прекратить свое существование. С таким предупреждением выступил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, до развала ОБСЕ может дойти, если ее участники не выберут страну-председателя на 2024 год. Свою кандидатуру на этот пост еще в конце 2021 года выдвинула Эстония, однако ее блокируют Россия и Белоруссия. Если 57 государств—участниц ОБСЕ оперативно не договорятся о приемлемом для всех сценарии, крупнейшая в мире региональная организация столкнется с самым серьезным за почти 30 лет существования кризисом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОБСЕ — организация, которая была создана на основе заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного Леонидом Ильичом Брежневым, может скоро прекратить свое существование

Фото: Пахомов / РИА Новости ОБСЕ — организация, которая была создана на основе заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного Леонидом Ильичом Брежневым, может скоро прекратить свое существование

Фото: Пахомов / РИА Новости

С тревожным прогнозом Пекка Хаависто выступил в комментарии финской телерадиовещательной компании YLE. «Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации»,— сказал он, назвав ситуацию «серьезной».

В тупик организацию, по его словам, загнал спор вокруг эстонской заявки на председательство в ОБСЕ в 2024 году. В ОБСЕ, напомним, 57 стран (все государства постсоветского пространства, Европы, а также США и Канада). Каждый год одна из них выступает в роли председателя организации, при этом страны сами выдвигают себя в кандидаты на председательство. Поскольку в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом, за председателя должны проголосовать все 56 стран единогласно. Сейчас в организации председательствует Северная Македония. В 2025 году ОБСЕ должна возглавить Финляндия.

Но Пекка Хаависто переживает, что из-за жестких разногласий вокруг кандидатуры Эстонии на 2024 год к 2025-му организация просто развалится.

Эстония выдвинула свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ в конце 2021 года, то есть еще до резкого обострения конфликта между Россией и западными странами—членами организации вокруг Украины. Но уже тогда, на декабрьском заседании глав МИДов стран—участниц ОБСЕ в Стокгольме, Россия выступила против эстонской заявки (дав добро на кандидатуры Северной Македонии и Финляндии). Отношения между Москвой и Таллином деградировали все последние годы, так что это было отчасти ожидаемо, хоть тогда многие еще надеялись, что компромисс будет найден. Но после ввода российских войск на Украину шансов договориться не осталось: парламент Эстонии объявил Россию государством—спонсором терроризма, а правительство потребовало вдвое сократить численность персонала российского посольства в Таллине; в ответ власти РФ выслали из страны эстонского посла и объявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией.

Решение о том, кто возглавит ОБСЕ в следующем году, необходимо принимать как можно скорее, поскольку страны-председатели всегда заранее проделывают большую подготовительную работу. Но в нынешней ситуации шансы на то, что Россия (и Белоруссия) даст добро на кандидатуру Эстонии, равны нулю. Отзывать свою заявку эстонцы, однако, не хотят.

При этом российские официальные лица в последнее время все чаще делают заявления, из которых следует, что Москва все более разочаровывается в организации, которая после окончания холодной войны была призвана символизировать единство государств «от Ванкувера до Владивостока».

Так, на минувшей неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО превратили ОБСЕ в «маргинальную структуру». «Долгие годы Вашингтон целенаправленно разрушал архитектуру европейской безопасности, уделяя особое внимание созданию неприемлемых угроз для России… Превратив ОБСЕ в маргинальную структуру, не влияющую на положение дел в сфере европейской безопасности, США и их европейские союзники давно взяли откровенно провокационный курс на расширение НАТО на Восток»,— сказал он в ходе выступления на международном форуме под эгидой Совбеза РФ в Подмосковье.

Неделей ранее Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником назвал ситуацию в ОБСЕ «плачевной». «Организация продолжает деградировать в силу нежелания членов НАТО умерить, обуздать свои амбиции диктовать всем все и вся и вернуться к уважительному, равноправному диалогу. Это тупиковый путь»,— заявил российский министр. Отметим, что в ОБСЕ стран—членов НАТО большинство: 31 из 57.

В прошлом году власти Польши, которая на тот момент председательствовала в ОБСЕ, отказали Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров, что в истории организации случилось впервые. Свое решение поляки объяснили тем, что глава МИД РФ находится в санкционном списке Евросоюза. Но это был лишь предлог. Во-первых, на Сергея Лаврова наложены только финансовые санкции ЕС (если бы у него было имущество на территории стран—членов Евросоюза, оно подлежало бы аресту). А во-вторых, даже если бы ему был запрещен и въезд в ЕС, любая страна-член имела бы право сделать из этого исключение, если бы речь шла об официальном мероприятии на ее территории. Более того, в регламенте ЕС отдельно описано, что такие изъятия могут делать страны, председательствующие в ОБСЕ (см. “Ъ” от 21 ноября 2022 года). Россия в ответ обвинила Польшу в превышении полномочий страны-председателя, дискредитации ОБСЕ и подрыве ее основ.

США и их союзники по НАТО, наоборот, обвиняют Россию в дестабилизации ОБСЕ.

В конце прошлого года журнал Foreign Policy выпустил большую статью, в которой западные источники сетуют на то, что Россия не дает утвердить Эстонию в качестве председателя на 2024 год, не согласилась продлить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (Москва сочла ее работу необъективной и заподозрила ее сотрудников в шпионаже в пользу Киева), а главное, заблокировала принятие бюджета организации (€138 млн) на 2023 год.

«На данный момент уже очевидно, что Россия не заинтересована в соблюдении не только правил и процедур, но и фундаментальных принципов, на основе которых мы действуем (в ОБСЕ.— “Ъ”)»,— заявил на днях постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер изданию Euractiv, добавив, что западные страны ищут пути, как обойти российское вето. Среди прочего они, по его словам, создали специальный фонд, из которого теперь финансируется деятельность отдельных стран—участниц ОБСЕ на Украине (разминирование, оказание психологической помощи, смягчение последствий боевых действий для окружающей среды).

При этом в начале мая на заседании Совбеза ООН, посвященном сотрудничеству Организации Объединенных Наций с ОБСЕ, зампостпред США при ООН Джеффри Делаурентис подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему ценит ОБСЕ «как инструмент эффективной многосторонности и содействия уважению прав и свобод человека, контролю над вооружениями, региональной стабильности, постконфликтному примирению, мерам укрепления доверия и безопасности, экономическому процветанию и устойчивой экологической политике».

Но и Россия от ОБСЕ пока не отказывается. На том же заседании российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что «у ОБСЕ по-прежнему есть шанс сыграть роль в сближении порой полярных и непримиримых точек зрения и выработке устраивающей всех платформы для диалога и рамок для мирного сосуществования». «Так же как это в свое время сделали советские, американские и европейские переговорщики в начале-середине 1970-х годов (при выработке Хельсинкских соглашений, которые легли в основу ОБСЕ.— “Ъ”). Для этого нужно не просто перестать демонизировать своих оппонентов, но и отказаться от логики конфронтации и “игры с нулевой суммой”»,— отметил он.

Нынешняя страна—председатель ОБСЕ Северная Македония старается хотя бы отчасти сгладить противоречия внутри организации, но получается пока не очень.

Остаться председателем на второй год она не может: и регламент не позволяет, и Россия вряд ли одобрит. Северная Македония тоже в НАТО, и к ней у РФ за минувшие месяцы также накопились претензии. Избежать полного коллапса позволит лишь один вариант — альтернативная кандидатура председателя на 2024 год. По данным австрийского издания Die Presse, ради спасения ОБСЕ в этой роли готова выступить не входящая в Североатлантический альянс Австрия (хоть она и возглавляла ОБСЕ не так давно — в 2017 году). В штаб-квартире организации в Вене обсуждаются иные и другие варианты, в том числе Казахстан. Москва бы, конечно, предпочла Казахстан, но его вряд ли поддержат все западные участники. Шансы Австрии в этом плане выше, и она могла бы устроить Россию как меньшее из зол.

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, ныне возглавляющий женевский аналитический центр GCSP, в беседе с “Ъ” заявил о необходимости всем государствам—участникам ОБСЕ стремиться к компромиссу, «чтобы не допустить погружения организации в еще более глубокий кризис». «Сейчас это вопрос выживания ОБСЕ»,— предупредил он. Компромисс в его изложении выглядит так: «Страны договариваются о менее противоречивом председательстве на 2024 год — австрийском или казахском — и предлагают дать Эстонии шанс позже, в — надеюсь — менее напряженные времена, в 2026 или 2027 годах».

Елена Черненко