Столтенберг: в Косово выдвинулись 700 военнослужащих НАТО

Подкрепление НАТО из 700 военных отправилось в частично признанное Косово, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что НАТО не отказывается от мирного урегулирования ситуации в регионе.

«700 военных НАТО уже выдвинулись в Косово для поддержки наших сил. Однако это не означает отказа от мирного урегулирования, НАТО полностью поддерживает переговоры (между Белградом и Приштиной.— "Ъ") под эгидой ЕС»,— сказал господин Столтенберг по прибытии в Осло на неформальную встречу глав МИД стран НАТО (цитата по ТАСС).

В апреле в северной части Косово состоялись выборы в местные органы власти. Сербское население региона выборы бойкотировало. В них победили албанцы. 26 мая, накануне вступления в должность новых мэров, сербы вышли на протесты с целью не допустить мэров-албанцев в здания местных администраций. В регион направили солдат международных сил безопасности под эгидой НАТО — KFOR.

По данным Kosovo online, вчера, 31 мая, на протесты вышло несколько тысяч сербов. Сообщалось о столкновениях протестующих с полицией Косово. За время протестов пострадало более 50 сербов, 41 боец KFOR, а также не менее пяти косовских полицейских. Сербское Минобороны заявило, что косовоалбанские власти стремятся оккупировать север Косово и Метохии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербы померились митингами».

Олеся Павленко