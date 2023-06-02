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Коммерсантъ FM
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Экспорт колосится

Как Россия вывозит рекордные объемы зерна

Завершающийся в июне очередной сельскохозяйственный сезон показал устойчивость российского зернового экспорта к геополитической напряженности и торговым барьерам. Несмотря на трудности с оплатой отгрузок и неопределенность с продлением сделки по вывозу украинского зерна, рекордный урожай позволил компаниям отправить зарубежным потребителям значительный объем зерновых — 59 млн тонн. “Ъ” выяснил, как экспортеры наращивали доходы и удастся ли им повторить этот опыт в новом сезоне, когда может возникнуть серьезная конкуренция с производителями из ЕС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По оценкам «Русагротранса», по итогам этого сельскохозяйственного сезона (начался 1 июля 2022 и завершится 30 июня 2023 года) экспорт российского зерна достигнет 59,3 млн тонн, из них 48,2 млн тонн — пшеница. Аналитики называют показатели рекордными, добавляя, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13% (в сезоне 2017/18 года — 11,3%).

У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) похожие прогнозы по общему объему экспорта зерновых, но там говорят, что вывоз пшеницы составит 47,5 млн тонн. В «Совэконе» считают, что в целом из России в другие страны будет отправлено 55,5 млн тонн зерна, из которых 44,5 млн тонн — пшеница. «Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет российское происхождение»,— заявлял в мае глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Окна возможностей

Между тем начинался сезон для российских экспортеров далеко не так радужно. «Совэкон» оценивал объем отгрузок в июле—августе 2022 года в 5,9 млн тонн, что на 27% меньше, чем в сезоне 2021/22 года, и самый низкий показатель с 2017/18 года. С началом военных действий РФ на Украине и новой волны западных санкций экспортеры неоднократно отмечали сложности с фрахтом судов, страхованием грузов и проведением платежей. А российские власти заявляли, что условия для беспрепятственного доступа российского продовольствия на мировые рынки, закрепленные зерновым соглашением, подписанным в Стамбуле 22 июля 2022 года, не выполняются.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в первые месяцы сезона экспорт оставался вялым в первую очередь по двум причинам — из-за крепкого рубля, когда $1 стоил 60 руб., и пошлины на вывоз, которая при падающем рынке сильно давит на бизнес экспортеров. По его словам, размер пошлины высчитывался, исходя из стоимости пшеницы в $400 за тонну, но после падения цены до $350 исходная базовая сумма, определяющая размер сбора, осталась прежней. Два года назад, вспоминает господин Сизов, ситуация была обратная и стимулировала активные отгрузки. Удорожание фрахта, страховки и усложнившие проверки со стороны зарубежных контрагентов — это меньшая часть проблем, утверждает эксперт.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отмечает, что, несмотря на очень большой урожай в мире в этом сезоне, у некоторых стран—производителей зерна «произошла просадка, что открыло окно возможностей для российских экспортеров». Так, из-за проблем с урожаем в EC рекордные объемы пшеницы из России поставлены в Саудовскую Аравию и Алжир. Сложности в США и Аргентине позволили отгрузить большие объемы в Бразилию и Мексику. Поставки в Турцию также оказались выше, чем в прошлые годы. По словам Дмитрия Рылько, в результате России удалось удержать положение доминирующего поставщика пшеницы с протеином в 12,5%.

Сезон невиданной маржи

Крупным российским экспортерам удалось серьезно нарастить обороты, что привело и к росту выручки. По словам господина Рылько, в течение всего сезона компании получали высокую маржу, «какую они давно не видели».

По имеющимся у “Ъ” данным на конец мая, крупнейшим экспортером зерна из России с начала сезона остается ТД «Риф» Петра Ходыкина, отгрузивший более 7,5 млн тонн зерна, включая 6,4 млн тонн пшеницы. Второе место у «Грейн Гейтс» с около 7,2 млн тонн зерна, в том числе 6,6 млн тонн пшеницы. Гендиректор и владелец 2% «Грейн Гейтс» — Илья Алиев, бывший топ-менеджер «Деметра-Холдинга», где 45% владел ВТБ. Как поясняли источники “Ъ” на рынке, у холдинга возникли сложности с экспортом зерна после введения санкций США в отношении ВТБ. С 26 мая этого года структура владения «Деметра-Холдинга» в ЕГРЮЛ не раскрывается.

Третье место с более чем 5,2 млн тонн на конец мая занимал «Астон» Вадима Викулова, четвертым была российская структура Viterra (ранее Glencore Agriculture) «Витерра Рус» с 3,8 млн тонн. Объединенная зерновая компания (ОЗК; 50% плюс 1 акция принадлежит государству) экспортировала более 2,4 млн тонн, что соответствует пятому месту. В ТД «Риф», «Грейн Гейтс», «Астоне» и «МЗК Экспорте» (прежнее «Витерра Рус») комментарии не предоставили.

В ОЗК отмечают, что проблемы «в финансовой логистике» и с организацией фрахта судов сохраняются: деятельность международной структуры группы полностью заблокирована, а компаниям РФ участвовать в ряде тендеров за рубежом невозможно из-за отказа первоклассных банков предоставлять гарантии. «У нас есть обязательства перед постоянными иностранными партнерами, в том числе госзакупщиками зерна, и работаем с ними над трансформацией схем взаимодействия»,— поясняют в ОЗК.

Основная задача сейчас, добавляют в компании,— расширение географии прямых поставок зерна и отказ от посредников в лице международных трейдеров. В долгосрочной перспективе ОЗК планирует работать над развитием биржевых инструментов, созданием собственного флота, увеличением парка вагонов-зерновозов и модернизацией товаропроводящей инфраструктуры.

В ожидании ухода конкурентов

Три работающих в РФ международных трейдера — Viterra, Cargill и Louis Dreyfus с нового сезона объявили о прекращении экспорта зерна из страны. Но по какому сценарию может произойти уход с рынка, пока до конца не ясно.

По данным источников “Ъ”, местная команда Viterra продолжит работу под новым названием, компания может перейти менеджменту с сохранением контроля над терминалом в Ростове-на-Дону (см. “Ъ” от 18 мая). Louis Dreyfus, как говорят собеседники “Ъ”, определяется с покупателем на местный бизнес, включая терминал в Азове. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске, основным владельцем которого выступает ГК «Дело», планы в отношении актива неизвестны.

По словам Дмитрия Рылько, три международных трейдера имели наиболее сильные позиции в поставках через глубоководные терминалы Черного моря, занимая около 20% отгрузок,— теперь эти объемы поделят местные игроки. В отгрузках с порта Кавказ, по данным эксперта, на компании приходилось около 13%, а в прямых поставках с Азовского — около 2%.

По данным источников “Ъ”, основным бенефициаром ухода иностранных трейдеров может стать «Грейн Гейтс», занимающая большую долю поставок через терминалы Черного моря. Как считают собеседники “Ъ”, компания может и опередить по объемам экспорта зерна многолетнего лидера ТД «Риф».

Представитель ОЗК считает, что с уходом глобальных трейдеров конкуренция между экспортерами российского зерна станет «максимально здоровой». Международные трейдеры, в отличие от российских, «могли беспрепятственно использовать иностранные финансовые инструменты и не попадали под прямые или косвенные санкции», подчеркивают в компании.

Тревожные ожидания

В будущем сезоне 2023/24 года, по прогнозам «Русагротранса», Россия сохранит статус крупнейшего экспортера пшеницы в мире. За счет рекордных запасов зерна в 24,5 млн тонн и высокого валового сбора в 132 млн тонн экспортный потенциал с учетом зернобобовых и муки ожидается на уровне 57 млн тонн, а пшеницы — 43,7 млн тонн. Поставки пшеницы из ЕС оцениваются в 32,7 млн тонн, из Канады — в 23,8 млн тонн, приводит цифры аналитиков портал «Поле.РФ».

По словам Андрея Сизова, апрельский прогноз экспорта пшеницы в новом сезоне в 43 млн тонн «Совэкон» «планирует пересмотреть и есть хорошие шансы на повторение или превышение рекорда». По его словам, продажи на новый сезон уже начались, и экспортеры предлагают конкурентоспособные цены на пшеницу нового урожая — около $230 за тонну и ниже.

Нарастить поставки поможет и снижение пошлины, а из-за неурожая в странах Северной Африки спрос со стороны ключевых импортеров российского зерна ожидается высокий, добавляет он. Кроме того, отмечает господин Сизов, запущен новый зерновой терминал в Ленинградской области мощностью 4 млн тонн в год, что позволит более активно вывозить зерно во время пикового спроса.

В то же время Газпромбанк в отчете отмечает, что один из крупнейших импортеров российской пшеницы — Египет испытывает серьезные экономические трудности, имеющие системный характер, и трейдеры говорят о задержках платежей за поставки. Дмитрий Рылько ожидает, что в будущем сезоне предложение кукурузы и пшеницы в ЕС с учетом хорошего урожая и высоких запасов, накопленных в том числе за счет поставок с Украины, может оказаться очень высоким. Конкуренция для российских экспортеров на мировом рынке вырастет, уверен он.

Господин Сизов, впрочем, считает, что, несмотря на хорошее предложение зерна из Европы, экспорт пшеницы с Украины в будущем сезоне сократится до 10,5 млн тонн против 16,5 млн тонн сезоном ранее. Зерновая сделка, по мнению эксперта, «уже не имеет критического значения для страны, так как Украина может в целом выполнить экспортную программу за счет портов на Дунае и поставок через ЕС».

Но условия сделки могут измениться — в случае согласия на транзит российского аммиака через Одессу Украина наверняка получит дополнительные выгоды. Reuters 1 июня со ссылкой на источники сообщил, что ООН «пытается спасти сделку», предлагая Москве, Киеву и Анкаре «взаимовыгодные условия». Для России речь может идти как раз о транзите аммиака, для Украины, по данным собеседников агентства,— о расширении списка экспортных портов и грузов.

Между тем господин Рылько отмечает, что будущий сезон «может быть тревожным» для растениеводов из-за роста себестоимости зерна на 10–12% на фоне снижения цен. По его словам, во всем мире сейчас также дешевеют масленичные и продукты их переработки, которые всегда были для агрохолдингов «палочкой-выручалочкой, позволявшей компенсировать потери доходности на зерне».

Собеседник “Ъ” среди крупных экспортеров говорит, что основной вопрос — насколько доходной останется продажа пшеницы. По его словам, цены на юге «пока остаются приемлемыми», но в других регионах «ситуация может быть хуже». В ОЗК говорят, что с учетом текущей геополитической ситуации «не стоит ожидать снижения давления или снятия торговых барьеров». Наоборот, в компании ждут их усиления и укрепления.

По мнению собеседника “Ъ” из числа крупных экспортеров, прямые внешние ограничения на российскую пшеницу по происхождению маловероятны: «Поставки зерна — вопрос продовольственной безопасности, а в дешевой пшенице заинтересованы все». Андрей Сизов также не ждет в новом сезоне «внешних санкций». Но допускает, что «тема поставок продовольствия может стать инструментом политического давления самих российских властей».

Анатолий Костырев

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