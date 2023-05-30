Расжижение ядра

По данным “Ъ”, НОВАТЭК хочет построить в Мурманской области СПГ-завод мощностью 20,4 млн тонн, запуск первых двух линий которого запланирован на 2027 год. Компания планирует получать сырье для проекта из Единой системы газоснабжения, обсуждая с «Газпромом» строительство газопровода Волхов—Мурманск. Проект предполагает использование электроприводов и дешевой электроэнергии Кольской АЭС, что избавляет от необходимости закупать санкционные газовые турбины. Главными вопросами остаются цена закупки газа у «Газпрома» и условия экспорта СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

НОВАТЭК прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью 6,8 млн тонн каждая, сообщили источники “Ъ”, знакомые с параметрами проекта. Первые две линии «Мурманского СПГ» могут быть запущены в конце 2027 года, третья — в конце 2029 года. Источники “Ъ” не называют объем инвестиций. Проект уже обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Газ для завода НОВАТЭК планирует получать из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), для чего нужно построить газопровод Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км.

В НОВАТЭКе сообщили «Ъ», что компания приступила к реализации проекта «Мурманский СПГ» «с учетом целого ряда необходимых преимуществ, позволяющих обеспечить выполнение целевых показателей производства СПГ, установленных президентом и правительством РФ».

«Ведутся необходимые проектные изыскания и оценки. Прорабатываются основные технические условия по энергоснабжению. Также для строительства необходимого магистрального газопровода проектной мощностью до 30 млрд куб. метров газа в год ожидаем от ПАО «Газпром» технические условия на подключение к ЕСГ для ресурсного обеспечения проекта», — отметили в компании. В «Газпроме» не дали комментариев.

«Мурманский СПГ» может стать четвертым проектом НОВАТЭКа. Пилотный «Ямал СПГ» на 17,4 млн тонн в год уже работает, «Арктик СПГ-2» на 20 млн тонн находится в процессе строительства с запуском первой линии в конце 2023 года. Также компания в этом году планирует принять решение по «Обскому СПГ» на российском оборудовании мощностью 7 млн тонн в год с предполагаемым запуском в 2026–2027 годах.

«Газпром» в этом году приступил к проектированию газопровода Мурманск—Волхов и предварительно оценивал его стоимость в 350 млрд руб. Этот газопровод обсуждается давно, но проект буксует из-за дороговизны и низкого спроса на газ в регионе.

НОВАТЭК, по словам собеседников “Ъ”, планирует начать строительство первой линии «Мурманского СПГ» на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка уже в середине 2024 года. Там строятся гравитационные основания для платформ, на каждой из которых затем будет устанавливаться линия сжижения на 6,8 млн тонн. Точное место установки платформ в акватории Кольского залива пока неизвестно. Расположив завод в незамерзающем порту Мурманска, НОВАТЭК устраняет необходимость строительства танкеров ледового класса Arc7, так как СПГ можно будет вывозить на обычных конвенциональных судах. Кроме того, возможна продажа на условиях FOB, когда покупатель газа сам предоставит танкер для вывоза.

Главную технологическую проблему — отсутствие из-за санкций доступа к мощным газовым турбинам, необходимым для производства СПГ,— планируется решить за счет использования электрического привода вместо газотурбинного.

Электроприводы производятся в РФ. Потребность в электроснабжении будет закрываться Кольской АЭС (1,76 ГВт) «Росатома», которая исторически недозагружена. Из-за дешевой выработки АЭС и ГЭС одноставочная цена на электроэнергию в Мурманской области (состоит из стоимости электроэнергии и мощности, без учета сетевого тарифа и сбытовой маржи) одна из самых низких в РФ.

Главная нормативная проблема — сможет ли НОВАТЭК самостоятельно экспортировать СПГ с проекта без участия «Газпрома». Сейчас у компании такой возможности нет, поскольку российским законодательством разрешен экспорт СПГ только для проектов, в которых на 1 января 2013 года в добычной лицензии было указано направление газа на сжижение (фактически это только лицензии НОВАТЭКа на Ямале и Гыдане). В проекте «Мурманского СПГ» НОВАТЭК будет забирать газ из ЕСГ, а не с собственных месторождений. Возможно, НОВАТЭК и «Газпром» будут взаимодействовать через агентское соглашение, как в проекте «Криогаз-Высоцк» на Балтике.

55 миллиардов кубометров газа в год поставлялось в Европу по «Северному потоку».

Еще один вопрос — чей газ будет поставляться на сжижение. У НОВАТЭКа сейчас нет свободных добычных мощностей на 30 млрд кубометров газа в зоне ЕСГ, в отличие от «Газпрома», чьи свободные мощности после утраты большей части европейского рынка значительно превышают 100 млрд кубометров. Если НОВАТЭК будет покупать газ «Газпрома» для экспортного проекта, то возникает вопрос, по какой цене.

Экспорт СПГ можно осуществлять через агентское соглашение с «Газпромом», такие варианты обсуждались и ранее для некоторых нереализованных проектов СПГ, отмечает независимый эксперт Александр Собко. «Найти решение можно, главное, чтобы была взаимная заинтересованность сторон. В данной ситуации, как представляется, “Газпром” также заинтересован в подобном проекте, так как в северо-западном регионе после прекращения работы “Северного потока” наблюдается избыток газа, а на фоне планов по газификации Мурманской области дополнительные расходы “Газпрома” по поставке этих объемов газа до побережья будут невелики»,— говорит он.

Сама идея использования газа для сжижения «из трубы», а не с выделенного месторождения, по словам господина Собко, аналогична концепции американских заводов СПГ.

«В России до настоящего времени таких проектов не было. С оговорками таковым можно считать строящийся “Балтийский СПГ”, но в этом проекте, интегрированном с газопереработкой, сырье будет поступать все же из выделенного газопровода с “жирным” газом западносибирских месторождений»,— уточняет он.

Капитальные затраты на проект, по оценке аналитика, очевидно, будут меньше, чем у аналогичного по мощности «Арктик СПГ-2»,— более комфортные условия и нет расходов на добычу. У «Арктик СПГ» CAPEX запланирован в $21 млрд. Однако, уточняет Александр Собко, стоимость сырьевого газа окажется выше и, вероятно, будет включать НДПИ, в то время как в арктических проектах СПГ от этого налога есть освобождение на длительный срок.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов