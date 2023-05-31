Контент не по годам

Видеосервисы Premier, Start и оператора «МегаФон» обвинили в нарушении возрастной маркировки 18+ при демонстрации ЛГБТ-контента. В случае признания вины судом компаниям грозит штраф до 4 млн руб. либо ограничение работы на 90 дней. Нарушители обещают оперативно исправлять маркировку. В то же время в компаниях подчеркивают, что весь возможный контент с «пропагандой» ЛГБТ-отношений уже удален, а критерии «демонстрации» не определены. Если регуляторы не внесут ясность, число штрафов в отношении видеосервисов будет расти, ожидают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На онлайн-кинотеатры Premier, Start и оператора связи «МегаФон» (совладелец Start) составлены протоколы о назначении дела об административном правонарушении, следует из данных на портале судов общей юрисдикции Москвы. Все протоколы зарегистрированы 25 мая. Первым на это обратило внимание издание «Медиазона» (признано Минюстом РФ иноагентом), оно связывает ситуацию с нарушением закона о «пропаганде ЛГБТ».

Однако из базы суда следует, что видеосервисы и оператор обвиняются в нарушении ст. 6.21.2. КоАП РФ — «распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Нарушение грозит компаниям штрафом от 1 млн до 4 млн руб. либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Судебное заседание по делу ООО «Премьер» назначено на 21 июня в Мещанском райсуде Москвы. Дело «МегаФона» 29 июня должен рассмотреть Тверской райсуд. Дата процесса по ООО «Старт.ру» пока не назначена, материалы направлены в Черемушкинский районный суд.

Закон, который вводит ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России, вступил в силу в декабре 2022 года. Штрафы для граждан составляют от 50 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн руб. (максимальный штраф грозит за пропаганду в СМИ и интернете). Сайты, публикующие такую информацию, будут блокироваться.

Также в декабре президент РФ подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в стране. За нарушение физическим и должностным лицам грозит штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 10 млн руб.

Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информполитике, 4 апреля в своем Telegram-канале: «Певцы нетрадиционных ценностей продолжают искать способ обойти наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды».

В «МегаФоне» “Ъ” пояснили, что претензии регулятора не связаны с пропагандой, а касаются исключительно неверной возрастной маркировки — 16+ вместо 18+: «Мы оперативно устранили недочет, сейчас все возрастные ограничения указаны корректно». Так же ситуацию объяснили в Premier.

В Start уточнили, что протокол составлен в отношении итальянской картины «Идеальные незнакомцы» из-за «возможной ЛГБТ-демонстрации, но не пропаганды». В сервисе также говорят, что претензии касаются некорректно указанного возрастного ценза: «С учетом находящихся у нас в распоряжении разъяснений законодательства данный контент не расценивается как демонстрация. Мы будем прояснять ситуацию».

Это не первый протокол, который выписывают за нарушения ст. 6.21.2 КоАП РФ. В апреле Роскомнадзор выявил их у онлайн-кинотеатров Movix и Peers.TV. В мае аналогичный протокол составлен на кинокомпанию «Русский репортаж» из-за сериала «Сделано в Италии».

На платформах и в телевизионном эфире материалов с пропагандой ЛГБТ-отношений уже давно нет, утверждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Протоколы составляются не по закону о пропаганде, а из-за того, что Роскомнадзор некоторые сцены фильмов или сериалов классифицирует как демонстрацию ЛГБТ-отношений под маркировкой 16+, что нарушает КоАП».

Однако, отмечает эксперт, четкие критерии демонстрации не определены, «а практика, к сожалению, формируется жестко». «Это может привести к тому, что мы будем плашку 18+ ставить на фильм “Здравствуйте, я ваша тетя”, где Калягин переодевается в женщину»,— говорит господин Бырдин.

Критерии для определения контента, который является «демонстрацией», предельно размыты, согласен директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Претензии могут возникнуть к любому распространителю». Это, по мнению эксперта, приведет к тому, что количество протоколов будет расти: «Единственная возможность их избежать — резать. Сначала вырезали из библиотек фильмы целиком. Теперь режут эпизоды фильмов и сериалов. Но вопрос, насколько можно будет понять сюжет после такой обработки».

Заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин более оптимистичен и считает, что «со временем кинотеатры адаптируются к новым требованиям». «Задача ближайшего времени — разработать методические документы, согласованные с регулятором, которые бы позволили предупреждать нарушения и не доводить дело до административных протоколов»,— добавляет господин Едидин. По его словам, эта работа уже ведется на «разных экспертных площадках».

Юлия Юрасова