Дорога к морю упирается в тоннели

ГК «Автодор» и правительство РФ ищут 1,5 трлн руб. на строительство платной дороги Джубга—Сочи. Средства в сумме 74 млрд руб. есть пока только на первый этап проекта — обход Адлера, строительство которого власти обещают начать до конца года. Для остальных участков «Автодор» предлагает использовать как бюджетные, так и внебюджетные источники, но структуру финансирования еще должен согласовать Белый дом. До сих пор также не решено, как пойдет трасса — через Джубгу или Горячий Ключ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сейчас Сочи и Джубгу (курортное местечко в Туапсинском районе), напомним, связывает перегруженная дорога А-147, проходящая через множество населенных пунктов. Проект альтернативной трассы, которая серьезно сократит для автомобилистов время в пути (с семи до двух часов от Горячего Ключа до Сочи), обсуждается уже более пяти лет, в 2022 году госкомпания «Автодор» готовила технико-экономическое обоснование проекта.

В настоящий момент готова предварительная трассировка и сделана «оценка стоимости капитальных затрат», рассказал вчера первый заместитель главы «Автодора» Игорь Коваль, выступая на Форуме дорожных инициатив в Сочи. Трасса обойдется примерно в 1,5 трлн руб., сказал он, но это предварительная оценка до появления проектно-сметной документации. Напомним, в 2018 году проект реконструкции А-147 оценивался в 1,2 трлн руб., в 2020 году — в 1,4 трлн руб.

В бюджете пока предусмотрено 74 млрд руб. на обход Адлера (Кудепста—Высокое) протяженностью 7,8 км. Он является одним из восьми этапов новой магистрали. В ближайшее время, заявил Игорь Коваль, стартуют проектно-изыскательские работы, до конца года начнется подготовка территории. В 2026 году «Автодор» обещает обход Адлера построить. Отметим, в январе глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявлял о планах построить всю трассу к 2027–2028 годам.

Судьба остальных этапов до конца не определена. Прежде всего, рассказал господин Петушенко, дискуссионным остается вопрос, откуда начнется строительство — из Горячего Ключа или из Джубги. В первом случае трасса выйдет на 21,6 км длиннее (153,5 км против 131,9 км), нужно будет строить меньше тоннелей, но больше мостов. Решение будет зависеть от планов социально-экономического развития всего черноморского побережья, прояснил господин Петушенко. При проектировании будет изучаться возможность связки транспортного коридора с Архызом и Минеральными Водами через Красную Поляну, добавил замдиректора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков. Этот вариант прорабатывается с 2022 года по поручению Владимира Путина.

Окончательного решения об источниках финансирования тоже еще нет. «Все технические параметры понятны, сейчас складываем финансовую схему, чтобы хотя бы поэтапно войти в проект»,— заявил господин Волков. Игорь Коваль сказал, что рассматриваются различные сценарии, но, скорее всего, понадобятся федеральные деньги и деньги внебюджетных источников. По этому вопросу «Автодор» уже работает с банком «Дом.РФ», через который планирует получить льготное финансирование. Господин Коваль дал понять, что будущая дорога привлекательна для инвесторов: она примет на себя до 50% трафика с существующей А-147. Кроме того, заметил он, четыре из восьми участков трассы (обходы Туапсе, Лазаревского, Сочи и Адлера) могут быть построены и запущены как отдельные проекты. «Мы находимся на той стадии, чтобы дать в правительство предложения»,— резюмировал Игорь Коваль.

Большинство экспертов, выступавших в ходе форума, проект трассы поддержали, обратив внимание на возможные риски. Заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин, в частности, настаивает на установке систем контроля скорости на трассе («Автодор» заявил, что можно будет ездить со скоростью 100 км/ч). «Нужно обеспечить потребителю безопасность дорожного движения,— сказал он.— Интеллектуальные транспортные системы, включающие в том числе средства контроля скорости, должны быть заложены в проекте». Олег Понарьин также напомнил, что по статистике 40% смертельных ДТП происходит в темное время суток, поэтому новая трасса должна быть освещена. Нужно также заранее предусмотреть «объекты сервиса» и площадки отдыха, сказал заместитель главы Госавтоинспекции, хотя в горных условиях это может привести к удорожанию трассы. Он также призвал заранее подумать о том, куда будет приходить трафик с магистрали: «Вот мы сделаем скоростную дорогу, а куда она упирается? В Адлер? С его ограниченной пропускной способностью и отсутствием парковок?»

Директор департамента проектирования СССС (китайская автодорожная госкорпорация, «Автодор» изучает ее опыт) Гао Ичень обратил внимание на строительные риски: опыт говорит о том, что на этапе проекта невозможно на 100% предугадать геологические особенности местности, особенно когда дорога и тоннели проходят через горы. «Способность реагировать на такие спонтанные форс-мажорные обстоятельства тоже играет важное значение»,— сказал он.

Иван Буранов