Последняя парижская Месси

Один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси,официально покидает ПСЖ. Об этом заявил главный тренер парижан Кристоф Гальтье. Он сообщил, что уже в субботу Месси проведет свой последний матч за ПСЖ, и попросил болельщиков выказать максимально возможное уважение аргентинцу. Отметим, что контракт Месси с ПСЖ истекает в конце июня. Весьма вероятным вариантом продолжения карьеры для семикратного обладателя «Золотого мяча» является переезд в Саудовскую Аравию, где ему прочат фантастический контракт в диапазоне от €300 млн до €600 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси перед началом матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Страсбургом» (май 2023 года)

Фото: Pascal Rossignol, Reuters Лионель Месси перед началом матча чемпионата Франции между ПСЖ и «Страсбургом» (май 2023 года)

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 2022 года Лионель Месси покидает ПСЖ. Об этом сообщил главный тренер парижан Кристоф Гальтье. «Для меня было честью тренировать одного из сильнейших футболистов в истории,— заявил Гальтье журналистам.— В субботу Месси проведет свой последний матч за ПСЖ (парижане, досрочно обеспечившие себе титул, примут на своем поле “Клермон”.— “Ъ”), и я надеюсь, публика окажет ему максимально теплый прием».

Напомним, что Лионель Месси перешел в ПСЖ в 2021 году из «Барселоны» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне в матчах за парижан он отличился 21 голом и 20 передачами. Впрочем, назвать его пребывание в ПСЖ сверхуспешным нельзя. Лига чемпионов (для ПСЖ, стабильно выигрывающего чемпионат Франции, именно главный еврокубок является ключевой целью) так для его команды и осталась непокоренной.

Скорый уход Месси из ПСЖ секретом не являлся. Все стало ясно в начале мая, когда руководство парижского клуба пошло на прямой конфликт со своей главной звездой.

Тогда клуб подверг аргентинца двухнедельной дисквалификации за его несогласованный визит в Саудовскую Аравию. Тогда же было решено удержать зарплату Месси за две недели. По неофициальным данным, зарплата аргентинца в Париже составляла около €35 млн в год. То есть он недосчитался примерно €1,35 млн.

Поездка аргентинца носила не развлекательный, а вполне деловой характер. В 2022 году он подписал контракт с Министерством туризма Саудовской Аравии, согласно которому принял на себя роль посла по туризму ближневосточной страны. По неофициальным данным, это соглашение будет приносить Месси по $25 млн в год. Ранее Месси уже дважды посещал Саудовскую Аравию в рамках выполнения обязательств по контракту. Третий визит был намечен на март, но ввиду сложностей, с которыми сталкивался ПСЖ в турнирах, неоднократно переносился. В итоге Месси не стал еще раз переносить поездку, ПСЖ этого не стерпел, и отношения между сторонами испортились.

Они, впрочем, и без того были непростыми, учитывая, что у Месси было предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль», а сам он ни разу публично не заявлял о том, что не намерен идти на ближневосточный вариант продолжения карьеры. А ведь предложение фантастическое, с космической зарплатой: от €300 млн до €600 млн в год. По всей видимости, в ближайшее время следует ждать объявления о переезде Месси в чемпионат Саудовской Аравии, где уже выступает Криштиану Роналду, перешедший зимой в «Ан-Наср», и где могут оказаться звезды «Реала» Карим Бензема, завоевавший в прошлом году «Золотой мяч», и Лука Модрич, ставший обладателем престижного приза в 2018 году. Так, Бензема получил от клуба «Аль-Иттихад» предложение на €400 млн за два сезона. Модричу прочат контракт с «Ан-Насром» на €120 млн за три сезона.

Впрочем, не исключено и возвращение Месси в Барселону. Ранее сообщалось о том, что контракт с аргентинцем может подписать американский «Интер Майами», после чего Месси будет отдан в аренду «Барселоне». Предполагается, что такая схема позволит каталонской команде уложиться в правила финансового фейр-плея.

Арнольд Кабанов