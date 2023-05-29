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Коммерсантъ FM
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Партия наш ключевой

«Единая Россия» готовится подводить итоги предварительного голосования

В воскресенье в центральном исполкоме «Единой России» (ЕР) прошла процедура соединения ключей шифрования блокчейна партийных праймериз. Хотя официально итоги своего предварительного голосования единороссы подведут чуть позже, его результаты должны стать доступны в ближайшее время. В этом году праймериз прошли не без конкуренции. За прошедшую неделю они подвергались атакам как политических оппонентов партии, так и хакеров.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ходе процедуры соединения ключей замглавы думской фракции ЕР Евгений Ревенко заявил, что в этом году они подверглись «беспрецедентной хакерской атаке». Но их результаты «не подверглись никакому искажению», успокоил руководитель IT-проектов ЕР Вячеслав Сатеев. «Серьезных нарушений выявлено не было»,— заявил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

В праймериз единороссов поучаствовали более 3 млн избирателей, 16,7 тыс. человек в качестве кандидатов в 55 субъектах в рамках 183 избирательных кампаний — от дополнительных выборов в Госдуму до выборов депутатов райсоветов и глав муниципальных округов. Всего в сентябре там будет разыграно 3,5 тыс. мандатов и должностей разного уровня. В некоторых местах конкуренция оказалась на редкость высокой. Так, на выборах в заксобрание Ульяновской области конкурс составил 15 человек на место. Среди региональных столиц, где будут выбирать городских депутатов, больше всего «кандидатов в кандидаты» в Архангельске — почти десять на мандат. В Крыму 20 человек изъявили желание баллотироваться от ЕР в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу №19. Наконец, за позицию кандидата в мэры Хабаровска — одного из пяти административных центров, где градоначальника все еще выбирают жители — боролись сразу 12 претендентов. Это притом что действующий глава города единоросс Сергей Кравчук еще в марте объявил о намерении продлить свои полномочия и докладывал об этом губернатору Михаилу Дегтяреву.

Главы регионов приняли традиционно активное участие в раскрутке праймериз. В отличие от господина Дегтярева, который представляет ЛДПР и поэтому пообещал единороссам только «всестороннюю поддержку» в проведении процедуры, губернаторы от ЕР агитировали граждан личным примером. Об участии в предварительном голосовании отчитались Станислав Воскресенский (Ивановская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Денис Пушилин (Донецкая народная республика), Леонид Пасечник (Луганская народная республика) и другие. Без казусов не обошлось. Например, под соответствующим постом в Telegram врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова появился ряд жалоб на принуждение бюджетников к голосованию. Сам он на них публично не отреагировал, а в реготделении ЕР заявили, что к ним подобных заявлений не поступало. Ситуацией успели воспользоваться оппоненты партии власти. «Если тебя унизили на праймериз, запомни и отомсти 10 сентября на настоящих выборах»,— посоветовал в Telegram депутат заксобрания региона от ЛДПР Александр Глисков.

Представители оппозиции попытались заработать очки на праймериз единороссов и в других регионах. Так, в отборе кандидатов в депутаты заксобрания Иркутской области принял участие бывший пресс-секретарь экс-губернатора от КПРФ Сергея Левченко Павел Добродеев. Он заявился в округе №3, где фаворитом является действующий депутат Алексей Красноштанов (его сын Антон — депутат Госдумы). Ранее господин Добродеев проиграл своему оппоненту иск о защите чести и достоинства: в прошлом году в одном из роликов на YouTube он заявил, что контролируемая семьей Красноштановых строительная компания срывает сроки возведения социальных объектов, после чего парламентарии обратились в суд. «Мое участие в праймериз — это своеобразная "ответка" Красноштановым»,— объяснил Павел Добродеев “Ъ”. По его словам, он ведет активную кампанию — разместил в своем округе баннер и встречается с избирателями. В реготделении ЕР “Ъ” сказали, что поскольку бывший пресс-секретарь губернатора-коммуниста является беспартийным, ничего предосудительного в этом случае нет.

А вот в Екатеринбурге единороссы оказались менее терпимы к оппонентам. Депутаты городской думы Татьяна Вяткина и Александра Журавлева, участвующие в праймериз по отбору кандидатов в новый созыв муниципального парламента, обратились в полицию и прокуратуру из-за двух номеров газеты «Свердловская правда», которая выходит под брендом КПРФ. В них опубликована информация об элитной недвижимости, которой якобы владеет госпожа Журавлева, а также о причастности госпожи Вяткиной к ЛГБТ. В обкоме КПРФ от материалов сразу же открестились и тоже обратились в правоохранительные органы.

Наконец, на праймериз нашлось место и публичной борьбе между самими единороссами. 24 мая первый вице-спикер заксобрания Ульяновской области и лидер фракции ЕР Василий Гвоздев обвинил заместителя председателя облправительства Вадима Андреева, вице-губернатора Александра Коробко и руководителя исполкома Константина Долгова в том, что они включили против него «весь административный ресурс». Господин Гвоздев заявил, что высокопоставленные единороссы якобы распорядились «не пускать его в школы и другие учреждения», поскольку поддерживают Юрия Келина — главврача Центральной клинической медико-санитарной части, заявившегося на праймериз в том же округе №16. Господин Коробко в беседе с “Ъ” заявил, что вице-спикер сам хотел воспользоваться админресурсом: «Чтобы мы собирали директоров школ и призывали голосовать за него, но мы этого делать не будем». А Константин Долгов предупреждает, что «партийные юристы изучают эмоциональное выступление Василия Гвоздева на предмет дискредитации партии». Он не исключил, что это может стоить главе фракции участия в праймериз.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, корсеть “Ъ”

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