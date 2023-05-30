БАМу объявлен аванс

Правительство может выдать средства из ФНБ в объеме до 218 млрд руб. на третий этап расширения Восточного полигона. Пока неясно, какие именно мероприятия будут за этот счет финансироваться. Третий этап должен состоять из двух частей — работы ОАО РЖД по достижению в 2030 году провозной способности 210 млн тонн, а также концессионных соглашений по сложным мостам и тоннелям, постройка которых позволит расширить БАМ и Транссиб еще на 45 млн тонн к 2032 году. Аналитики одобряют готовность правительства выделить деньги заблаговременно, поскольку так будет легче начать проектирование, а промышленность получит сигнал о продолжении инвестиций в инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

На третий этап расширения БАМа и Транссиба могут быть выделены средства из ФНБ. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов. «По Восточному полигону рассматривается этот вопрос,— сказал он.— Цифра была предварительно около 200–218 млрд руб.».

Сейчас ОАО РЖД реализует второй этап расширения БАМа и Транссиба, который должен завершиться в 2024 году достижением провозной способности 180 млн тонн. По информации “Ъ”, обсуждаемый вариант третьего этапа с выходом в 2032 году на 255 млн тонн пропускной способности включает в себя две части: первая — мероприятия собственно ОАО РЖД, вторая — расширение Восточного полигона за счет концессионных инициатив по сложным объектам (см. “Ъ” от 22 ноября 2022 года). Первая часть должна завершиться в 2030 году достижением пропускной способности 210 млн тонн. В ноябре 2022 года речь шла о 197 млн тонн к 2027 году (такие же цифры ожидаются к этому году и сегодня). Тогда мероприятия, направленные на вывоз с Эльгинского месторождения 16,6 млн тонн угля в порты Ванино-Совгаванского узла, включали в себя увеличение провозной способности участка Улак—Комсомольск-на-Амуре с 48,6 млн до 65,2 млн тонн. Стоимость этой части должна составить 465 млрд руб. Остальные объемы первой части третьего этапа достигаются за счет мероприятий стоимостью 800 млрд руб., в том числе сдвинутой на более поздний срок электрификации участка Волочаевка—Комсомольск—Ванино. В 2030 году предварительно планируется перевозить по Восточному полигону около 212 млн тонн грузов, из которых примерно 68% будет приходиться на уголь.

Валентин Иванов, замглавы Минтранса, о выделении средств ФНБ, 30 мая: «По Восточному полигону рассматривается этот вопрос. Цифра была предварительно порядка 200–218 млрд руб.».

Вторая часть третьей очереди с завершением в 2032 году и увеличением провозной способности на 45 млн тонн осуществляется за счет принятия концессионной инициативы «Бамтоннельстрой-Моста» Руслана Байсарова и Газпромбанка на 588 млрд руб. (см. “Ъ” от 1 июня 2022 года). Речь идет о четырех объектах: мосте через Амур с планируемым вводом в 2027 году и строительстве дублеров Кодарского, Кузнецовского и Северомуйского тоннелей с вводом всех в 2030 году. В апреле уполномоченным органом на рассмотрение предложений по концессионным соглашениям стал Росжелдор.

В Минтрансе и ОАО РЖД не уточнили, какие конкретно мероприятия предлагается финансировать за счет средств ФНБ. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что перечень мероприятий еще не сформирован.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, выделение в обозримой перспективе средств из ФНБ на третий этап, даже несмотря на его отдаленность,— правильное решение и хороший знак для инвесторов, которым правительство сообщает, что инвестиции в дефицитную инфраструктуру будут и они могут реализовывать запланированные инвестпроекты. Он полагает, что выделением средств на развитие инфраструктуры правительство косвенно возвращает экспортерам часть средств, которые они потеряли из-за изменения экономической ситуации.

Что касается грузовой базы для Восточного полигона, сомнений в ней все меньше, «не повезем уголь — так повезем нефть, не повезем нефть — повезем металлы», считает эксперт.

По мнению аналитика, заблаговременным выделением средств правительство позволит ОАО РЖД раньше приступить к проектированию и приоритизации объектов строительства в рамках третьего этапа.

Наталья Скорлыгина