Первый во втором туре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов с перевесом в 4% одолел единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Несмотря на исторический шанс оппонентов правящего в стране уже 20 лет господина Эрдогана взять власть в свои руки, турецкому лидеру удалось в острой борьбе вырвать победу. В экспертном сообществе считают, что в пользу господина Эрдогана сыграл огромный медиаресурс, а также очевидные проблемы с харизмой у его соперника. Результаты выборов говорят о том, что внешнеполитический курс Анкары не претерпит серьезных изменений, в том числе и на российском направлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники президента Эрдогана начали праздновать его победу задолго до объявления окончательных результатов второго тура выборов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сторонники президента Эрдогана начали праздновать его победу задолго до объявления окончательных результатов второго тура выборов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре президентских выборов смог одержать победу над Кемалем Кылычдароглу и теперь останется в кресле главы государства еще на пять лет. Как и в первом туре, действующий президент обошел конкурента примерно на 4%: за господина Эрдогана отдали голоса 52% избирателей, а за его оппонента — 48%. При этом по сравнению с первым раундом голосования в абсолютных значениях президент добавил к своим 27,1 млн голосов около 400 тыс. В копилке господина Кылычдароглу к его 24,6 млн прибавилось более 700 тыс. новых бюллетеней.

Лидера крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии это, впрочем, не спасло — преодолеть разрыв в более чем 2 млн голосов, характерный для обоих туров, ему оказалось не под силу.

Не помогла ему одолеть политика, уже 20 лет управляющего страной, и победа в трех крупнейших городах Турции: Стамбуле, Анкаре и Измире. По мнению тюрколога, директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, в целом победа господина Эрдогана оказалась закономерной, поскольку для его успеха «были брошены все силы и средства, включая даже фейки в исполнении самого Эрдогана».

«Напомню, как он показывал избирателям фейковое видео, на котором лидеры признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана якобы поддерживали его оппонента Кылычдароглу. Как писал один турецкий аналитик, уровень политики в ходе нынешней президентской кампании понизился до невозможно низкого. К тому же все сколько-нибудь значимые медиаресурсы давно полностью подконтрольны властям. Да и чего уж греха таить — оппозиция могла бы выставить на выборы более харизматичную фигуру. Надо понимать, что люди голосовали не столько за него, сколько за возвращение парламентской формы правления, которое он обещал. Не в пользу оппозиционера сыграло и отсутствие у него управленческого опыта»,— сказал “Ъ” господин Мавашев.

При этом сама честность выборов под сомнение никем не ставится. По словам эксперта, Турция вновь показала миру, что она «страна непосредственной демократии, пусть и демократической ее назвать трудно». Он напомнил, что в 2019 году оппозиция впервые перехватила инициативу у господина Эрдогана и его союзников, победив на местных выборах в крупнейших городах страны.

Между тем за исходом второго тура президентских выборов в Турции в мире следили как за финалом чемпионата мира по футболу.

Весь день мировые СМИ запускали различные онлайн-трансляции, а эксперты наперебой рассуждали о будущем республики и международного сообщества в случае победы того или иного кандидата. И такой интерес вполне можно объяснить. Впервые за последние 20 лет Реджеп Тайип Эрдоган имел шансы проиграть выборы. Другое дело, что по этой же причине его возможная победа автоматически становилась триумфальной. Таким образом даже независимо от исхода нынешние выборы фокусировались на фигуре господина Эрдогана. При этом многие аналитики, преимущественно западные, смотрели на развернувшуюся борьбу как на последний шанс Турции покончить с авторитаризмом.

Впрочем, господин Эрдоган видел ситуацию совсем по-другому. И, объявив о своей победе на митинге перед сторонниками в Стамбуле, назвал результаты голосования «праздником демократии». Он заявил, что «победила Турция», спел песню и получил первые поздравления — от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Узбекистана Шавката Мерзиёева и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани. Западных союзников по НАТО, кроме господина Орбана, среди первых поздравляющих не оказалось. Зато господина Эрдогана поздравил президент РФ Владимир Путин, выразив «готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».

Кемаль Кылычдароглу, выступая перед сторонниками, формально поражение не признал, хотя к тому моменту ни у кого уже не осталось сомнений в победе конкурента. Тем не менее из его слов следовало, что и оспаривать итоги голосования он вряд ли будет. Политик пообещал продолжить «борьбу за демократию», выборы назвал «несправедливыми», которые в то же время «показали стремление людей сменить авторитарное правительство».

Между тем предсказать исход голосования заранее было сложно. Различные эксперты приводили аргументы в пользу и того, и иного исхода. Поэтому становилось очевидно, что схватка за голоса более 64 млн избирателей будет жаркой и во многом будет зависеть от финишировавшего третьим в первом туре националиста Синана Огана. Его 5,2% голосов, казалось, были именно тем, чего не хватало до победы любому из двух главных конкурентов. «Создатель королей» (kingmaker), как его прозвали за наличие «голосующей акции», поначалу, как сообщили СМИ, поддержал оппозицию. Однако эта информация не подтвердилась, и в итоге Синан Оган призвал голосовать за господина Эрдогана. Интригу сохраняло лишь то, что Умит Оздаг, глава националистической Партии победы, входившей в блок АТА, выдвигавший в президенты как раз Синана Огана, заявил о несогласии с недавним соратником и призвал сторонников партии голосовать за господина Кылычдароглу.

Интересно, что одной из тем, вокруг которой перед вторым туром активно выстраивалась борьба оппонентов, оказалась Россия.

Еще перед первым туром появились сообщения о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы на стороне действующего президента. Кандидат от оппозиции на эти сообщения отреагировал резко и на русском языке призвал Россию «убрать руки от турецкого государства». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эти подозрения категорически отверг. Однако оппозиция продолжила разыгрывать «российскую карту». 17 мая господин Кылычдароглу заявил: «Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

«Господин Кемаль недоволен тем, что я поддерживаю хорошие отношения с господином Путиным. Он (Кылычдароглу.— “Ъ”) говорит, что будет подчиняться указаниям Запада и вводить санкции в отношении Путина. Вы абсолютно не разбираетесь в политике, господин Кемаль, уходите на отдых. В мире политики так не делается»,— ответил господин Эрдоган, заверив, что Анкара «поддерживала и будет поддерживать контакты со всеми странами мира». А вскоре глава МИД республики Мевлют Чавушоглу пожаловался, что «в мае в Турцию не прибыли порядка миллиона русских туристов». «В итоге мы потеряли два месяца притом, что первые три месяца этого года были хорошими»,— сказал дипломат, заявив, что россияне не доехали до турецких берегов из-за Кемаля Кылычдароглу. Тот, по словам господина Чавушоглу, говорил о готовности присоединиться к санкциям Запада в адрес Москвы. «Не было никакой пользы от этих безответственных заявлений»,— констатировал министр.

Тюрколог Юрий Мавашев пояснил “Ъ”, что резких изменений на российском направлении не стоило ожидать при любом раскладе. Другое дело, что победа действующего президента автоматически гарантировала сохранение прежнего уровня отношений, во всяком случае на первых порах. «Эрдоган и не смог бы начать все с чистого листа, учитывая, что в Кремле ему буквально подарили под выборы зерновую сделку, как и решение карабахской проблемы. Теперь надо расплачиваться по счетам. Кроме того, договоренности по энергетике у Турции и России — на годы вперед. Правда, на украинском треке еще может возникнуть много неприятных сюрпризов для российских властей. Между Анкарой и Киевом налажено военно-техническое сотрудничество, и никто его разрывать, конечно, не будет. А еще одним сюрпризом, который на самом деле вовсе и не сюрприз, станет в итоге согласие Анкары на расширение НАТО за счет Швеции. Поддержать расширение обещал Кылычдароглу, а поддержит Эрдоган»,— заключил эксперт.

Алексей Забродин