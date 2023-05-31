Dubai как нефть

Как стало известно “Ъ”, крупнейшая российская нефтекомпания «Роснефть» предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский сорт Brent мало представлен. Сама «Роснефть» уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals. В Минфине «прорабатывают» эту идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Роснефть» предложила правительству использовать котировку сорта Dubai вместо Brent при расчете НДПИ и экспортной пошлины, рассказали источники “Ъ”. По их словам, в мае глава российской нефтекомпании Игорь Сечин направил соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину. С апреля котировка Brent (определяется ценовым агентством Argus) за минусом фиксированного дисконта является одним из способов расчета налога на добычу нефти и экспортной пошлины на нее. Такой способ применяется, если цена Urals падает ниже котировки Brent с учетом дисконта.

В Минфине подтвердили “Ъ” получение предложения главы «Роснефти», добавив, что оно «прорабатывается». В нефтекомпании не ответили “Ъ”.

В прошлом году из-за санкций и бойкота российских поставок нефти со стороны европейских стран компаниям пришлось перенаправить объемы в Азию. В начале 2023 года, когда вступил в силу введенный Западом потолок цен на российскую нефть, дисконт Urals к Brent достигал почти $40 за баррель. При этом если в начале 2022 года на ЕС приходилось около 80% морского экспорта сорта Urals из России, то с середины прошлого года доля таких поставок снизилась до 6%, а доля поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион выросла с 10% до 87%. При этом уже в декабре прошлого года на Индию пришлось более 77% объемов Urals.

По мнению Игоря Сечина, базовая котировка Brent не отражает рыночную цену российской нефти. Сорт Dubai — основной бенчмарк, используемый при поставках нефти в Азию, в частности, к нему привязаны экспорт сырья по нефтепроводу ВСТО, тогда как привязка Brent используется в основном в европейском трейдинге. «Если на рынок Европы не будет поступать российская нефть, то референтной цены нет для российской нефти, которая не поступает»,— еще в феврале заявлял глава «Роснефти». «Референтные цены будут формироваться там, куда реально поступают объемы нефти»,— говорил господин Сечин.

«Роснефть» — единственная российская нефтекомпания, перешедшая в расчетах на котировку Dubai для поставок Urals, утверждает источник “Ъ”. Остальные нефтекомпании традиционно используют привязку к североморскому эталону для поставок, которые ранее осуществлялись в западном направлении, но были перенаправлены на восток. Источник “Ъ” в нефтяной отрасли называет логичным переход на Dubai, учитывая то, что Азия сейчас основное направление для поставок, а сорт Dubai — ключевой для ценообразования в этом регионе. По мнению собеседника “Ъ”, ценообразование на Brent, применяемое другими компаниями, «скорее вопрос привычки».

Dubai — сорт среднесернистой нефти, близкий по своим характеристикам к Urals, тогда как Brent — это легкая низкосернистая нефть. «Помимо разного качества региональная структура спроса и предложения будет влиять на относительные уровни цен бенчмарков (дисконты/премии). Факт в том, что спрос в Европе и США для российской нефти теперь лишь косвенно релевантен,— говорит руководитель направления аналитики ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Борис Синицын.— Кроме того, известно, что корзина североморской нефти тоже меняется за счет добавления туда американской WTI. Этот фактор, которое может, например, включать высвобождение или накопление стратегических запасов, будет прямо влиять на котировку Brent начиная с 2023 года».

Сейчас значения Brent и Dubai сопоставимы, но в прошлом году между ними была довольно существенная разница. По данным Argus, среднее значение форвардных цен на Dubai с поставкой в ближайший месяц с начала 2023 года было на $0,99 за баррель ниже котировок североморского датированного (аналог dated Brent), а средняя за 2022 год разница составляла $4,84 за баррель. Таким образом, если дисконт Dubai к Brent сохранится, это могло бы позволить нефтекомпаниям несколько сэкономить на налогах.

Сейчас вопрос поступлений от нефтяной отрасли является крайне болезненным для российского бюджета, поскольку объем нефтегазовых доходов отстает от плана. В этих условия Минфин пытается повысить налоги: с июля максимальный дисконт Urals к Brent для целей налогообложения составил $25 за баррель, но Минфин хочет уже с сентября снизить его до $20. Однако эти поправки к Налоговому кодексу пока не внесены в Госдуму.

Дмитрий Козлов