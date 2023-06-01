Bonava снова в сделке

Шведский девелопер Bonava после срыва сделки с казанской G-Group нашел нового покупателя на свой российский бизнес. Теперь приобрести активы компании, которая строила жилье в Санкт-Петербурге, за 3,3 млрд руб. намеревается ее конкурент на местном рынке — группа RBI Эдуарда Тиктинского. Это на 1,6 млрд руб. меньше, чем был готов заплатить предыдущий претендент. Отсутствие широкого круга претендентов на активы может объясняться тем, что площадки застройщика имеют небольшую площадь и требуют дополнительных затрат на подготовку к строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

О том, что Bonava договорилась о продаже своего российского бизнеса группе RBI, рассказал источник «Ъ» на рынке недвижимости. Эта информация подтверждается сообщением шведской компании, где сказано, что сделка может быть закрыта в третьем квартале 2023 года. Сумма сделки составит 3,3 млрд руб. В RBI отказались от комментариев до закрытия сделки. В Bonava также не предоставили дополнительных подробностей.

Земельный банк Bonava в Санкт-Петербурге составляет около 16 га, где можно построить около 230 тыс. кв. м жилья.

Кроме России Bonava строит жилье в Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и прибалтийских странах. Выручка застройщика в первом квартале 2023 года составила 2,4 млрд шведских крон (17,9 млрд руб. по текущему курсу), операционная прибыль — 39 млн шведских крон (292 млн руб.). Его крупнейшим акционером является шведская инвесткомпания Nordstjernan, которой принадлежит 24,5%.

RBI занимается строительством жилых комплексов элитного и бизнес-класса в Санкт-Петербурге, а также развивает сеть апарт-отелей Artstudio. На конец 2022 года портфель перспективных проектов девелопера составлял 1 млн кв. м недвижимости. Владельцем группы является ее президент Эдуард Тиктинский. Выручка RBI по МСФО в 2021 году (последние опубликованные данные) составила 13 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб.

После начала российско-украинского военного конфликта Bonava объявила о прекращении работы в РФ. В октябре прошлого года ей удалось договориться о продаже своего бизнеса за 5,9 млрд руб. казанской G-Group, в состав которой входит девелопер «Унистрой». Однако через месяц покупатель сообщил о выходе из сделки, сославшись на длительные сроки ее согласования Федеральной антимонопольной службой и правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Обнародованная сумма сделки с RBI кажется дисконтированной, полагает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов.

Скидка могла потребоваться для того, чтобы заинтересовать покупателя, полагает директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. RBI специализируется на жилье бизнес-класса и выше в центральных локациях, тогда как участки шведской компании в основном находятся в спальных районах, уточняет он. Тем не менее Bonava была одним из главных конкурентов RBI с точки зрения продукта, позиционирования и целевой аудитории, добавляет руководитель департамента развития продукта холдинга AAG Павел Евсюков.

RBI планировала активно пополнять земельный банк и объем в пределах 250 тыс. кв. м, что является для нее целевым в рамках ежегодного расширения, говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус.

Сейчас самое удачное время для подобных сделок, учитывая дефицит земельных участков под застройку в хороших локациях, уверен Александр Кравцов.

Но при этом площадки шведской компании имеют неоднородное качество и требуют дополнительной подготовки, предупреждает господин Лехмус. RBI — одна из немногих компаний, которые готовы тратить время и ресурсы на работу с небольшими участками, поскольку продают жилье с премией к рынку, отмечает эксперт в сфере девелопмента Андрей Вересов. В основном петербургские застройщики предпочитают покупать более крупные площадки и не связываться с точечным девелопментом, резюмирует он.

Константин Куркин, Санкт-Петербург