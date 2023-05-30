Кем родишься, тем и пригодишься

Группа депутатов в 368 человек во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций во вторник вечером внесла в Госдуму законопроект о запрете смены пола, не связанной с лечением врожденных физических аномалий. По словам собеседника “Ъ” в Думе, текст инициативы согласовывался до последнего. Рассмотреть документ в первом чтении депутаты планируют уже в четверг. Психиатр-сексолог назвал законопроект «нелогичным» и способным «навредить отечественному здравоохранению». Сообщество трансперсон России на прошлой неделе разместило петицию с просьбой снять с рассмотрения законопроект: они предупреждают, что запрет на смену пола приведет к росту числа нелегальных операций и самоубийств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Текст резонансного законопроекта уместился на одной странице и состоит всего из двух статей. Вносится поправка в закон «Об актах гражданского состояния» о признании утратившей силу нормы, позволяющей вносить изменения в запись акта гражданского состояния, если человек предоставил медицинскую справку о смене пола. Также закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дополняется новой статьей 45.1 «Запрет смены пола человека».

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола»,— говорится в статье.

В то же время допускаются медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Но для этого потребуется решение врачебной комиссии. Порядок его принятия и перечень организаций, имеющих на это полномочия, утверждается правительством.

В пояснительной записке авторы апеллируют к Конституции, стоящей на страже «традиционных семейных ценностей» и защищающей брак как союз мужчины и женщины. «В Основном законе страны предусмотрено только два пола — мужчины и женщины, никакие "промежуточные" и "дополнительные" варианты полов или "гендеров", категории вроде "родитель №1" и "родитель №2" не предусмотрены, как не предусмотрена и возможность изменения пола»,— считают авторы инициативы. Но в то же время в России «практика смены пола и информирование граждан о такой возможности только набирают обороты, параллельно с этим растет и число формального подтверждения смены пола», говорится в пояснительной записке. Там также приводится статистика МВД: с 2016 по 2022 год за заменой паспорта гражданина РФ по основанию «изменение пола» обратилось 2990 человек, при этом в 2016 году таких было только 142, а в 2022 году — 996.

Напомним, 28 апреля Вячеслав Володин поручил своему заместителю Владиславу Даванкову («Новые люди»), который курирует думский комитет по охране здоровья, внести предложения по законодательному регулированию вопросов смены пола. Поводом для срочного рассмотрения «полового» вопроса стало решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исключить трансгендерность из списка ментальных расстройств, после чего Минздрав РФ внес изменения в нормативные акты, упрощающие смену пола в документах, а из комиссий, принимающих решения о смене пола, были исключены психологи. Кроме того, депутаты обеспокоились тем, что смену пола стали использовать с целью уклонения от призыва на военную службу по мобилизации. 25 мая во время закрытой части пленарного заседания Думы господин Даванков отчитался о подготовке законопроекта. После этого, как рассказал “Ъ” источник в Думе, начался сбор подписей депутатов под документом, несмотря на то что на тот момент он не был готов. Отметим, что мода на законопроекты, под которыми подписывается более 300 депутатов, зародилась в прошлую осеннюю сессию. Тогда Дума приняла три инициативы с подобным списком соавторов — о диверсантах, о запрете ЛГБТ-пропаганды и о возможности передавать муниципальные школы под контроль региональных властей. В эту (весеннюю) сессию Дума внесла почти всем составом законопроект о защите детей от вейпов.

По словам собеседника “Ъ”, текст законопроекта согласовывался до последнего момента.

Вячеслав Володин и Минюст выступали за более жесткий вариант запрета, Минздрав настаивал на том, что решение должна принимать врачебная комиссия. Во время закрытой части заседания Думы 25 мая спикер критиковал Минздрав за неопределенность позиции. По данным “Ъ”, в черновом варианте законопроекта был обозначен только запрет совершать хирургическое вмешательство при психических расстройствах пациента.

Психиатр-сексолог Олег Старостин обращает внимание, что в России до 2025 года действует Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), согласно которой транссексуализм является диагнозом. В этом смысле законопроект, по его словам, нелогичный, потому что он лишает возможности получить помощь по действующему МКБ-10 — «диагноз есть, а помощи нет». Он полагает, что законопроект «крайне негативным образом» отразится на трансперсонах, а также навредит общественному здравоохранению. «Переход — это помощь в обретении собственной идентичности. Это приводит к снижению риска развития депрессий и суицидов у этих лиц, их наркотизации и алкоголизации. То есть хорошо отработанная квалицированная процедура дает возможность снизить нагрузку на официальное здравоохранение»,— говорит господин Старостин.

Сообщество трансперсон России на прошлой неделе разместило петицию с просьбой снять с рассмотрения законопроект, «ограничивающий возможности смены гражданского пола и получения медицинской помощи». По словам психолога, координатора проекта доступа трансгендерных людей к услугам здравоохранения Егора Бурцева, внутри сообщества «возникла паника и ощущение конца нормальной жизни». Он отмечает, что люди в такой ситуации «не откажутся от своей идентичности», а начнут искать способы подпольных полулегальных операций, будут покупать гормоны на подпольных рынках, что может сильно повредить здоровью. «Если у них не будет получаться, то увеличится количество проблем с ментальным здоровьем, возрастет риск суицидов,— продолжает господин Бурцев.— И сейчас многие уже заговорили о том, что в этой стране невозможно жить, получить помощь, и в других странах тоже невозможно, так как они граждане России, и значит, это конец». По его мнению, власти, принимая законопроект, не решают проблему трансгендерных людей, а «закрывают на нее глаза, но люди-то никуда не денутся, отменяй их или нет».

Ксения Веретенникова, Наталья Костарнова